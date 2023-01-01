На війні загинув військовослужбовець з Волині Руслан Гребінь
Сьогодні, 02:17
У боротьбі з російськими окупантами за незалежність та територіальну цілісність України загинув житель Маневицької громади.
Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
"В боях проти російського агресора загинув краянин Руслан Гребінь із села Цміни. В районі тривають дні жалоби.
Спочивай з миром, Герою! Глибокі співчуття рідним захисника України!" - йдеться у дописі.
Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк повідомив, що Руслан Іванович Гребінь 11 серпня зі зброєю в руках став на захист Вітчизни, а вже 13 серпня під час бойових дій з бандитським рашистським формуванням на території Донецької області загинув.
"49-річний штаб-сержант Руслан Іванович Гребінь, житель села Цміни, уродженець села Новосілки, де проживає його мама Людмила Петрівна, віддав своє життя за волю і незалежність рідної країни, за спокій і мир в нашому краї. Схилімо голови перед світлою пам'яттю Героя, складемо подяку мамі, яка народила і виховала Патріота, віддаймо шану дружині й синам, які втратили найдорожче - коханого чоловіка і турботливого тата", - йдеться у повідомленні селищного голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
"В боях проти російського агресора загинув краянин Руслан Гребінь із села Цміни. В районі тривають дні жалоби.
Спочивай з миром, Герою! Глибокі співчуття рідним захисника України!" - йдеться у дописі.
Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк повідомив, що Руслан Іванович Гребінь 11 серпня зі зброєю в руках став на захист Вітчизни, а вже 13 серпня під час бойових дій з бандитським рашистським формуванням на території Донецької області загинув.
"49-річний штаб-сержант Руслан Іванович Гребінь, житель села Цміни, уродженець села Новосілки, де проживає його мама Людмила Петрівна, віддав своє життя за волю і незалежність рідної країни, за спокій і мир в нашому краї. Схилімо голови перед світлою пам'яттю Героя, складемо подяку мамі, яка народила і виховала Патріота, віддаймо шану дружині й синам, які втратили найдорожче - коханого чоловіка і турботливого тата", - йдеться у повідомленні селищного голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув військовослужбовець з Волині Руслан Гребінь
Сьогодні, 02:17
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Війна ‒ не перешкода почуттям: добрі новини від ВолиньPost за 14 серпня
14 серпень, 23:23
Волинські рятувальники ліквідовують наслідки повені у Словенії. ФОТО
14 серпень, 22:56
Медіа