На війні загинув військовослужбовець з Волині Руслан Гребінь

На війні загинув військовослужбовець з Волині Руслан Гребінь
У боротьбі з російськими окупантами за незалежність та територіальну цілісність України загинув житель Маневицької громади.

Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.

"В боях проти російського агресора загинув краянин Руслан Гребінь із села Цміни. В районі тривають дні жалоби.
Спочивай з миром, Герою! Глибокі співчуття рідним захисника України!" - йдеться у дописі.
На війні загинув військовослужбовець з Волині Руслан Гребінь

Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк повідомив, що Руслан Іванович Гребінь 11 серпня зі зброєю в руках став на захист Вітчизни, а вже 13 серпня під час бойових дій з бандитським рашистським формуванням на території Донецької області загинув.

"49-річний штаб-сержант Руслан Іванович Гребінь, житель села Цміни, уродженець села Новосілки, де проживає його мама Людмила Петрівна, віддав своє життя за волю і незалежність рідної країни, за спокій і мир в нашому краї. Схилімо голови перед світлою пам'яттю Героя, складемо подяку мамі, яка народила і виховала Патріота, віддаймо шану дружині й синам, які втратили найдорожче - коханого чоловіка і турботливого тата", - йдеться у повідомленні селищного голови.

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Теги: війна, загибель, Україна, Волинь, Цміни
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