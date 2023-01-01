«Будемо готувати рішення»: Зеленський анонсував зміни в роботі ВЛК





Про це він сказав 14 серпня під час свого звернення до українців, повідомляє



Зеленський зазначив, що командири невдоволені неякісною роботою військово-лікарських комісій. А тому він анонсував зміни в їхній діяльності.



"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", – сказав він.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення всіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський 14 серпня відвідав військових на передовій та анонсував зміни в діяльності військово-лікарських комісій, якими українські захисники невдоволені.Про це він сказав 14 серпня під час свого звернення до українців, повідомляє ТСН. Зеленський зазначив, що командири невдоволені неякісною роботою військово-лікарських комісій. А тому він анонсував зміни в їхній діяльності."Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", – сказав він.Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення всіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів.

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