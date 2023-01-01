«Будемо готувати рішення»: Зеленський анонсував зміни в роботі ВЛК

«Будемо готувати рішення»: Зеленський анонсував зміни в роботі ВЛК
Президент України Володимир Зеленський 14 серпня відвідав військових на передовій та анонсував зміни в діяльності військово-лікарських комісій, якими українські захисники невдоволені.

Про це він сказав 14 серпня під час свого звернення до українців, повідомляє ТСН.

Зеленський зазначив, що командири невдоволені неякісною роботою військово-лікарських комісій. А тому він анонсував зміни в їхній діяльності.

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення всіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів.

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Теги: Україна, війна, ВЛК
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