У Луцьку біля «Там-Таму» – ДТП за участю двох авто
Сьогодні, 21:30
У Луцьку біля «Там–Таму» зіткнулися BMW та Renault. Внаслідок аварії у «бехи» вилетіло колесо.
Про це пише «Конкурент».
За словами очевидців, ДТП трапилась увечері 15 серпня.
На світлинах видно, що у BMW від удару вилетіло колесо. Попередньо, без постраждалих.
На місці працює поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише «Конкурент».
За словами очевидців, ДТП трапилась увечері 15 серпня.
На світлинах видно, що у BMW від удару вилетіло колесо. Попередньо, без постраждалих.
На місці працює поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік застряг у болоті – його врятували
Сьогодні, 22:36
У Луцьку біля «Там-Таму» – ДТП за участю двох авто
Сьогодні, 21:30
Захиснику з Волині терористи «днр» присудили 25 років ув'язнення
Сьогодні, 21:17
Ракети, якими росія обстріляла Україну, виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, – Єрмак
Сьогодні, 20:30
Медіа