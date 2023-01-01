У Луцьку біля «Там-Таму» – ДТП за участю двох авто

У Луцьку біля «Там-Таму» – ДТП за участю двох авто
У Луцьку біля «Там–Таму» зіткнулися BMW та Renault. Внаслідок аварії у «бехи» вилетіло колесо.

Про це пише «Конкурент».

За словами очевидців, ДТП трапилась увечері 15 серпня.

На світлинах видно, що у BMW від удару вилетіло колесо. Попередньо, без постраждалих.

На місці працює поліція.

Деталі – згодом.

У Луцьку біля «Там-Таму» – ДТП за участю двох авто

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Теги: ДТП, Луцьк
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