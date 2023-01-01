У Луцьку біля «Там-Таму» – ДТП за участю двох авто





Про це пише



За словами очевидців, ДТП трапилась увечері 15 серпня.



На світлинах видно, що у BMW від удару вилетіло колесо. Попередньо, без постраждалих.



На місці працює поліція.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку біля «Там–Таму» зіткнулися BMW та Renault. Внаслідок аварії у «бехи» вилетіло колесо.Про це пише «Конкурент» За словами очевидців, ДТП трапилась увечері 15 серпня.На світлинах видно, що у BMW від удару вилетіло колесо. Попередньо, без постраждалих.На місці працює поліція.Деталі – згодом.

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