Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня

У середу, 16 серпня, на Волині очікується малохмарно. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.Температура в Луцьку вночі 17-19°, вдень 30-32°.16 серпня шанується пам'ять преподобного Ісаакія Далматського. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор – чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.