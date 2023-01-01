Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
У середу, 16 серпня, на Волині очікується малохмарно. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Температура в Луцьку вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Народний прогноз погоди: 16 серпня шанується пам'ять преподобного Ісаакія Далматського. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор – чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.




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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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