У ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу Луцька. ФОТО

У ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу Луцька. ФОТО
У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Уранці 15 серпня під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. В результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих.

Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу.

На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.
У ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу Луцька. ФОТО
У ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу Луцька. ФОТО
У ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу Луцька. ФОТО

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Теги: Луцьк, обстріл
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