У ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу Луцька. ФОТО





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Уранці 15 серпня



Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу.



На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу.Про це повідомили у ДСНС Волині.Уранці 15 серпня під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку . В результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих.Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу.На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.

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