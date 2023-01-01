На Волині п'яний водій збив 20-річного мотоцикліста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 2,4 проміле алкоголю в крові.



Мотоцикліст та 16-річний пасажир двоколісного отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.



Транспортні засоби поліцейські вилучили.



За фактом керування автомобілем у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 14 серпня, по вулиці Поліська у селищі Любешів 52-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Toyota у стані сп’яніння, збив 20-річного мотоцикліста, який рухався по головній дорозі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 2,4 проміле алкоголю в крові.Мотоцикліст та 16-річний пасажир двоколісного отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.Транспортні засоби поліцейські вилучили.За фактом керування автомобілем у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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