На Волині п'яний водій збив 20-річного мотоцикліста

На Волині п'яний водій збив 20-річного мотоцикліста
Вчора, 14 серпня, по вулиці Поліська у селищі Любешів 52-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Toyota у стані сп’яніння, збив 20-річного мотоцикліста, який рухався по головній дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 2,4 проміле алкоголю в крові.

Мотоцикліст та 16-річний пасажир двоколісного отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.

Транспортні засоби поліцейські вилучили.

За фактом керування автомобілем у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
На Волині п'яний водій збив 20-річного мотоцикліста

Слідство триває.

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Теги: Волинь, Любешів, ДТП, мотоцикліст
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