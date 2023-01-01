На Черкащині крилата ракета влучила у медичний заклад





Про це Ігор Табурець.



"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині.



Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих.



Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.



На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вранці 15 серпня



Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк, а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Смілі на Черкащині російська ракета поцілила на територію приватного підприємства, ще одна - по медичній установі.Про це повідомив голова ОВА"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині.Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих.Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у під час повітряної тривоги. Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в місті. Станом на зараз загинуло 3 осіб Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк, а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.

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