На Черкащині крилата ракета влучила у медичний заклад

На Черкащині крилата ракета влучила у медичний заклад
У Смілі на Черкащині російська ракета поцілила на територію приватного підприємства, ще одна - по медичній установі.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині.

Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.

На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у під час повітряної тривоги. Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в місті. Станом на зараз загинуло 3 осіб.

Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк, а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.

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Теги: Черкащина, обстріл, росія
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