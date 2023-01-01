Лазерне видалення шрамів та рубців: що варто знати*



Якщо у вас виникла така проблема, запишіться в центр естетичної медицини Slim на процедуру лазерного видалення шрамів і рубців. Дізнатись більше про методику лазерного шліфування обличчя, тіла ви можете за посиланням



Проведення процедури

Лікарі-дерматологи видаляють шрами та рубці, використовуючи фракційне шліфування за допомогою Ербієвого лазера Fotona SP Dynamis. Лазерним променем із товщиною 120 Мкм створюється мікроперфорація в рубці, і він руйнується на всю глибину. Відбувається строго дозована дія на будь-яку глибину рубців. Навколишні здорові тканини зі своїми молодими клітинами шкіри заміняють рубцеву тканину.



Як тільки мікрокірочки на шрамі гояться, необхідно зробити повторну процедуру лазерного видалення шрамів та рубців. За рахунок багаторазових повторень шліфування, рубці стають м'якими та еластичними і шкіру вони не деформують.



Рубці

• стають близькими по відтінку шкіри;

• рельєф вирівнюється: глибока борозна піднімається з дна, а частина, що виступає, стає плоскою.



Завдяки такій технології можна вилікувати всі види рубців: гіпертрофічні, келоїдні, атрофічні, постакне.



Кількість шліфування рубців, шрамів

Кількість сеансів лазерного видалення шрамів та рубців залежить від індивідуальних особливостей організму, виду та розмірів.

Зазвичай курс лікування становить 4-6 сеансів. Після видалення не використовуйте для протирання місць обробки спиртовмісні засоби і на якийсь час відмовтеся від сауни, басейну, спортзалу.



Кому не можна проводити процедуру

Лікарі центру Slim не рекомендують проводити лазерне видалення пацієнтам:



1. З онкологічними захворюваннями шкіри.

2. З декомпенсованим цукровим діабетом.

3. Із захворюваннями крові.

4. Із засмаглою шкірою.



Не рекомендують видаляти шрами і майбутнім та годуючим мамам.



Чому видалення шрамів краще проводити лазером

За відгуками пацієнтів, які проходили процедуру лазерного видалення шрамів і рубців у Києві в











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будь-яка хірургічна операція, травма чи опік залишають на тілі рубці. А також вони можуть з'явитися після вугрів та постакне. І ці дефекти завдають чимало клопоту, особливо на відкритій частині тіла.Якщо у вас виникла така проблема, запишіться в центр естетичної медицини Slim на процедуру лазерного видалення шрамів і рубців. Дізнатись більше про методику лазерного шліфування обличчя, тіла ви можете за посиланням https://slim.ua/lazernaya-kosmetologiya/lazernaya-shlifovka Лікарі-дерматологи видаляють шрами та рубці, використовуючи фракційне шліфування за допомогою Ербієвого лазера Fotona SP Dynamis. Лазерним променем із товщиною 120 Мкм створюється мікроперфорація в рубці, і він руйнується на всю глибину. Відбувається строго дозована дія на будь-яку глибину рубців. Навколишні здорові тканини зі своїми молодими клітинами шкіри заміняють рубцеву тканину.Як тільки мікрокірочки на шрамі гояться, необхідно зробити повторну процедуру лазерного видалення шрамів та рубців. За рахунок багаторазових повторень шліфування, рубці стають м'якими та еластичними і шкіру вони не деформують.• стають близькими по відтінку шкіри;• рельєф вирівнюється: глибока борозна піднімається з дна, а частина, що виступає, стає плоскою.Завдяки такій технології можна вилікувати всі види рубців: гіпертрофічні, келоїдні, атрофічні, постакне.Кількість сеансів лазерного видалення шрамів та рубців залежить від індивідуальних особливостей організму, виду та розмірів.Зазвичай курс лікування становить 4-6 сеансів. Після видалення не використовуйте для протирання місць обробки спиртовмісні засоби і на якийсь час відмовтеся від сауни, басейну, спортзалу.Лікарі центру Slim не рекомендують проводити лазерне видалення пацієнтам:1. З онкологічними захворюваннями шкіри.2. З декомпенсованим цукровим діабетом.3. Із захворюваннями крові.4. Із засмаглою шкірою.Не рекомендують видаляти шрами і майбутнім та годуючим мамам.За відгуками пацієнтів, які проходили процедуру лазерного видалення шрамів і рубців у Києві в центрі Slim , вона виявилася для них безболісною і комфортною. Тут працюють з усіма видами рубців та шрамів та з будь-яким типом шкіри.

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