Лазерне видалення шрамів та рубців: що варто знати*

Лазерне видалення шрамів та рубців: що варто знати*
Будь-яка хірургічна операція, травма чи опік залишають на тілі рубці. А також вони можуть з'явитися після вугрів та постакне. І ці дефекти завдають чимало клопоту, особливо на відкритій частині тіла.
Якщо у вас виникла така проблема, запишіться в центр естетичної медицини Slim на процедуру лазерного видалення шрамів і рубців. Дізнатись більше про методику лазерного шліфування обличчя, тіла ви можете за посиланням https://slim.ua/lazernaya-kosmetologiya/lazernaya-shlifovka

Проведення процедури


Лікарі-дерматологи видаляють шрами та рубці, використовуючи фракційне шліфування за допомогою Ербієвого лазера Fotona SP Dynamis. Лазерним променем із товщиною 120 Мкм створюється мікроперфорація в рубці, і він руйнується на всю глибину. Відбувається строго дозована дія на будь-яку глибину рубців. Навколишні здорові тканини зі своїми молодими клітинами шкіри заміняють рубцеву тканину.

Як тільки мікрокірочки на шрамі гояться, необхідно зробити повторну процедуру лазерного видалення шрамів та рубців. За рахунок багаторазових повторень шліфування, рубці стають м'якими та еластичними і шкіру вони не деформують.

Рубці


• стають близькими по відтінку шкіри;
• рельєф вирівнюється: глибока борозна піднімається з дна, а частина, що виступає, стає плоскою.

Завдяки такій технології можна вилікувати всі види рубців: гіпертрофічні, келоїдні, атрофічні, постакне.

Кількість шліфування рубців, шрамів


Кількість сеансів лазерного видалення шрамів та рубців залежить від індивідуальних особливостей організму, виду та розмірів.
Зазвичай курс лікування становить 4-6 сеансів. Після видалення не використовуйте для протирання місць обробки спиртовмісні засоби і на якийсь час відмовтеся від сауни, басейну, спортзалу.

Кому не можна проводити процедуру


Лікарі центру Slim не рекомендують проводити лазерне видалення пацієнтам:

1. З онкологічними захворюваннями шкіри.
2. З декомпенсованим цукровим діабетом.
3. Із захворюваннями крові.
4. Із засмаглою шкірою.

Не рекомендують видаляти шрами і майбутнім та годуючим мамам.

Чому видалення шрамів краще проводити лазером


За відгуками пацієнтів, які проходили процедуру лазерного видалення шрамів і рубців у Києві в центрі Slim, вона виявилася для них безболісною і комфортною. Тут працюють з усіма видами рубців та шрамів та з будь-яким типом шкіри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лазерне шліфування тіла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19
Сьогодні, 15:00
«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Лазерне видалення шрамів та рубців: що варто знати*
Сьогодні, 14:43
Повідомили, у якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 14:29
У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19
Сьогодні, 15:00
 0
«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
Лазерне видалення шрамів та рубців: що варто знати*
Сьогодні, 14:43
 0
Повідомили, у якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 14:29
 0
У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8