У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО

У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО
Луцькі патрульні виявили чоловіка, який здійснив крадіжку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 14 серпня, близько 21-ї години на лінію 102 звернувся громадянин і повідомив, що хтось викрав з його квартири, що вулиці Львівській, деякі речі. За словами заявника, з оселі зникли електроінструменти — дриль та шліфувальна машинка.

Патрульні обстежили прилеглу територію, і на вулиці Даньшина в їхнє поле зору потрапив підозрілий чоловік. Він, помітивши службовий автомобіль, почав помітно нервувати та присів, намагаючись сховатися.

В пакеті, який мав з собою громадянин, інспектори виявили, ймовірно, викрадені речі. Згодом заявник повідомив, що це й справді вони. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО

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Теги: Луцьк, патрульні, грабіжник
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