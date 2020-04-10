У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО

Луцькі патрульні виявили чоловіка, який здійснив крадіжку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 14 серпня, близько 21-ї години на лінію 102 звернувся громадянин і повідомив, що хтось викрав з його квартири, що вулиці Львівській, деякі речі. За словами заявника, з оселі зникли електроінструменти — дриль та шліфувальна машинка.Патрульні обстежили прилеглу територію, і на вулиці Даньшина в їхнє поле зору потрапив підозрілий чоловік. Він, помітивши службовий автомобіль, почав помітно нервувати та присів, намагаючись сховатися.В пакеті, який мав з собою громадянин, інспектори виявили, ймовірно, викрадені речі. Згодом заявник повідомив, що це й справді вони. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.