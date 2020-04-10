У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:26
Луцькі патрульні виявили чоловіка, який здійснив крадіжку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 14 серпня, близько 21-ї години на лінію 102 звернувся громадянин і повідомив, що хтось викрав з його квартири, що вулиці Львівській, деякі речі. За словами заявника, з оселі зникли електроінструменти — дриль та шліфувальна машинка.
Патрульні обстежили прилеглу територію, і на вулиці Даньшина в їхнє поле зору потрапив підозрілий чоловік. Він, помітивши службовий автомобіль, почав помітно нервувати та присів, намагаючись сховатися.
В пакеті, який мав з собою громадянин, інспектори виявили, ймовірно, викрадені речі. Згодом заявник повідомив, що це й справді вони. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 14 серпня, близько 21-ї години на лінію 102 звернувся громадянин і повідомив, що хтось викрав з його квартири, що вулиці Львівській, деякі речі. За словами заявника, з оселі зникли електроінструменти — дриль та шліфувальна машинка.
Патрульні обстежили прилеглу територію, і на вулиці Даньшина в їхнє поле зору потрапив підозрілий чоловік. Він, помітивши службовий автомобіль, почав помітно нервувати та присів, намагаючись сховатися.
В пакеті, який мав з собою громадянин, інспектори виявили, ймовірно, викрадені речі. Згодом заявник повідомив, що це й справді вони. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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