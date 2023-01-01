Будував і на Волині, і під Бахмутом: у волинській бригаді служить «Муляр»
Сьогодні, 17:00
Боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Олександр має псевдо «Муляр».
Його історію розповіли на сторінці 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони.
– У цивільному житті я був будівельником – столяром, муляром. І на війні довелося будувати – бо без надійних фортифікаційних споруд тут ніяк. На Волині будували. Під Бахмутом будували. І тут будуємо, – розповідає пан Олександр.
«Муляру» знадобилося лише дві доби, аби в тутешньому крейдяному ґрунті облаштувати індивідуальну бійницю з міцним перекриттям:
– Ще лавочку лишилося зробити – аби можна було присісти, – ділиться планами боєць.
Під Бахмутом Олександр одержав акубаротравму (контузію), але вже давно повернувся у стрій. Вдома на чоловіка чекають з Перемогою батьки і кохана дружина – пара одружилася лише рік тому, вже під час перебування нареченого у війську.
«Муляр» став на захист України в перший день широкомасштабного вторгнення. Дивлячись у віконце бійниці за понад тисячу кілометрів від рідного дому, чоловік каже:
– Лупитимемо ворога без жалю – поки не виженемо геть з нашої святої української землі! Нам потрібна тільки Перемога!
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Його історію розповіли на сторінці 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони.
– У цивільному житті я був будівельником – столяром, муляром. І на війні довелося будувати – бо без надійних фортифікаційних споруд тут ніяк. На Волині будували. Під Бахмутом будували. І тут будуємо, – розповідає пан Олександр.
«Муляру» знадобилося лише дві доби, аби в тутешньому крейдяному ґрунті облаштувати індивідуальну бійницю з міцним перекриттям:
– Ще лавочку лишилося зробити – аби можна було присісти, – ділиться планами боєць.
Під Бахмутом Олександр одержав акубаротравму (контузію), але вже давно повернувся у стрій. Вдома на чоловіка чекають з Перемогою батьки і кохана дружина – пара одружилася лише рік тому, вже під час перебування нареченого у війську.
«Муляр» став на захист України в перший день широкомасштабного вторгнення. Дивлячись у віконце бійниці за понад тисячу кілометрів від рідного дому, чоловік каже:
– Лупитимемо ворога без жалю – поки не виженемо геть з нашої святої української землі! Нам потрібна тільки Перемога!
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Будував і на Волині, і під Бахмутом: у волинській бригаді служить «Муляр»
Сьогодні, 17:00
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