У ПриватБанку розповіли, на що діти найчастіше витрачають кошти





Про це повідомили у



За даними статистики банку, діти зазвичай розраховуються картками в продуктових магазинах та:



• супермаркетах (53% від загальної кількості оплат),

• кафе (18%),

• оплачують безготівкою проїзд у міському транспорті (16%).



Через інтернет власники Карток Юніора найчастіше:



• оплачують мобільний зв’язок,

• відправляють перекази з картки на картку,

• купують різноманітні ігри чи розваги.



На сьогодні платіжними картками ПриватБанку активно користуються більше ніж 750 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Усі користувачі Картки Юніора мають повноцінний «дорослий» мобільний банкінг у Приват24 з можливістю зручного контролю за витратами з боку батьків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські діти, які користуються банківськими картками Юніора, найчастіше віддають перевагу покупкам через POS-термінали й більше купують офлайн, аніж через інтернет.Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.За даними статистики банку, діти зазвичай розраховуються картками в продуктових магазинах та:• супермаркетах (53% від загальної кількості оплат),• кафе (18%),• оплачують безготівкою проїзд у міському транспорті (16%).Через інтернет власники Карток Юніора найчастіше:• оплачують мобільний зв’язок,• відправляють перекази з картки на картку,• купують різноманітні ігри чи розваги.На сьогодні платіжними картками ПриватБанку активно користуються більше ніж 750 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Усі користувачі Картки Юніора мають повноцінний «дорослий» мобільний банкінг у Приват24 з можливістю зручного контролю за витратами з боку батьків.

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