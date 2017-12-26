У ПриватБанку розповіли, на що діти найчастіше витрачають кошти
Сьогодні, 20:23
Українські діти, які користуються банківськими картками Юніора, найчастіше віддають перевагу покупкам через POS-термінали й більше купують офлайн, аніж через інтернет.
Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.
За даними статистики банку, діти зазвичай розраховуються картками в продуктових магазинах та:
• супермаркетах (53% від загальної кількості оплат),
• кафе (18%),
• оплачують безготівкою проїзд у міському транспорті (16%).
Через інтернет власники Карток Юніора найчастіше:
• оплачують мобільний зв’язок,
• відправляють перекази з картки на картку,
• купують різноманітні ігри чи розваги.
На сьогодні платіжними картками ПриватБанку активно користуються більше ніж 750 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Усі користувачі Картки Юніора мають повноцінний «дорослий» мобільний банкінг у Приват24 з можливістю зручного контролю за витратами з боку батьків.
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Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.
За даними статистики банку, діти зазвичай розраховуються картками в продуктових магазинах та:
• супермаркетах (53% від загальної кількості оплат),
• кафе (18%),
• оплачують безготівкою проїзд у міському транспорті (16%).
Через інтернет власники Карток Юніора найчастіше:
• оплачують мобільний зв’язок,
• відправляють перекази з картки на картку,
• купують різноманітні ігри чи розваги.
На сьогодні платіжними картками ПриватБанку активно користуються більше ніж 750 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Усі користувачі Картки Юніора мають повноцінний «дорослий» мобільний банкінг у Приват24 з можливістю зручного контролю за витратами з боку батьків.
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