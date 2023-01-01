Добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня
05 вересень, 23:23
Щовечора нагадуємо вам про позитивні новини і щоразу тішимось, коли готуємо цю підбірку. Це вкотре доводить: добро таки є.
Сьогодні, 5 вересня, ми писали про таке:
Скільки живої сили і техніки росія втратила у війні і скільки – за вчора
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 265 580 російських військових, зокрема 560 — лише за вчора, 4 вересня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4489 (+9 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8670 (+7);
• артилерійські системи — 5649 (+38);
• реактивні системи залпового вогню — 747 (+6);
• засоби протиповітряної оборони — 504 (+1);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4512 (+31);
• крилаті ракети — 1447;
• кораблі й катери — 19;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8175 (+26);
• спеціальна техніка — 851 (+4).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8-10 вересня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка розпочинає новий сезон і запрошує на вистави, про які ми розповідаємо першими!
Відкриття 17 театрального сезону на камерній сцені відбудеться 8 вересня. І розпочнуть його о 18:00 прем’єрою драматичної поеми «На полі крові» Лесі Українки.
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«Волинський сухпайок»: за час повномасштабної війни волонтери виготовили понад 40 тисяч коробок
Понад 42 тисячі коробок сухпайків для військових виготовили за час повномасштабної війни волонтери проєкту "Волинський сухпайок".
Зі слів координаторки Мирослави Козань, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут – вологі серветки, таблетки знезараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі.
Будував і на Волині, і під Бахмутом: у волинській бригаді служить «Муляр»
Боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Олександр має псевдо «Муляр».
Лучанка – бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики
В іспанській Валенсії відбувся чемпіонат світу у групових вправах з художньої гімнастики. Збірна України посіла пʼяте місце серед 24 команд і завоювала ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Військовослужбовець Млинівської громади, житель села Кораблище Антон Савков 5 червня цього року у Куп’янську бездоганно виконав бойове завдання і ліквідував гелікоптер ворога. За проявлену хоробрість нашого земляка нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України.
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Сьогодні, 5 вересня, ми писали про таке:
Скільки живої сили і техніки росія втратила у війні і скільки – за вчора
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 265 580 російських військових, зокрема 560 — лише за вчора, 4 вересня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4489 (+9 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8670 (+7);
• артилерійські системи — 5649 (+38);
• реактивні системи залпового вогню — 747 (+6);
• засоби протиповітряної оборони — 504 (+1);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4512 (+31);
• крилаті ракети — 1447;
• кораблі й катери — 19;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8175 (+26);
• спеціальна техніка — 851 (+4).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8-10 вересня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка розпочинає новий сезон і запрошує на вистави, про які ми розповідаємо першими!
Відкриття 17 театрального сезону на камерній сцені відбудеться 8 вересня. І розпочнуть його о 18:00 прем’єрою драматичної поеми «На полі крові» Лесі Українки.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
«Волинський сухпайок»: за час повномасштабної війни волонтери виготовили понад 40 тисяч коробок
Понад 42 тисячі коробок сухпайків для військових виготовили за час повномасштабної війни волонтери проєкту "Волинський сухпайок".
Зі слів координаторки Мирослави Козань, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут – вологі серветки, таблетки знезараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі.
Будував і на Волині, і під Бахмутом: у волинській бригаді служить «Муляр»
Боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Олександр має псевдо «Муляр».
Лучанка – бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики
В іспанській Валенсії відбувся чемпіонат світу у групових вправах з художньої гімнастики. Збірна України посіла пʼяте місце серед 24 команд і завоювала ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Військовослужбовець Млинівської громади, житель села Кораблище Антон Савков 5 червня цього року у Куп’янську бездоганно виконав бойове завдання і ліквідував гелікоптер ворога. За проявлену хоробрість нашого земляка нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України.
Аби переглянути сюжет колег, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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