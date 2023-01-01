Добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня

Щовечора нагадуємо вам про позитивні новини і щоразу тішимось, коли готуємо цю підбірку. Це вкотре доводить: добро таки є.Сьогодні, 5 вересня, ми писали про таке:Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 265 580 російських військових, зокрема 560 — лише за вчора, 4 вересня.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4489 (+9 за вчора);• бойові броньовані машини — 8670 (+7);• артилерійські системи — 5649 (+38);• реактивні системи залпового вогню — 747 (+6);• засоби протиповітряної оборони — 504 (+1);• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4512 (+31);• крилаті ракети — 1447;• кораблі й катери — 19;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8175 (+26);• спеціальна техніка — 851 (+4).Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка розпочинає новий сезон і запрошує на вистави, про які ми розповідаємо першими!Відкриття 17 театрального сезону на камерній сцені відбудеться 8 вересня. І розпочнуть його о 18:00 прем’єрою драматичної поеми «На полі крові» Лесі Українки.Понад 42 тисячі коробок сухпайків для військових виготовили за час повномасштабної війни волонтери проєкту "Волинський сухпайок".Зі слів координаторки Мирослави Козань, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут – вологі серветки, таблетки знезараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі.Боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Олександр має псевдо «Муляр».В іспанській Валенсії відбувся чемпіонат світу у групових вправах з художньої гімнастики. Збірна України посіла пʼяте місце серед 24 команд і завоювала ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.Військовослужбовець Млинівської громади, житель села Кораблище Антон Савков 5 червня цього року у Куп’янську бездоганно виконав бойове завдання і ліквідував гелікоптер ворога. За проявлену хоробрість нашого земляка нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України.