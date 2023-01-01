Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО

Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО
Сьогодні вранці, 6 вересня, Київ атакували ракетами типу Х-101/555/55 та балістичними. Усі ворожі цілі були збиті.

Про це повідомляє КМВА.

"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО. За даними на 6:39 інформації про постраждалих та руйнування не було.

Згодом рятувальники повідомили, що на Київщині ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети.
Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО

Жертв і потерпілих не виявлено.
Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО
Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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