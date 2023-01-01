Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО





Про це



"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", – йдеться в повідомленні.



Зазначається, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО. За даними на 6:39 інформації про постраждалих та руйнування не було.



Згодом рятувальники повідомили, що на Київщині ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети.



Жертв і потерпілих не виявлено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 6 вересня, Київ атакували ракетами типу Х-101/555/55 та балістичними. Усі ворожі цілі були збиті.Про це повідомляє КМВА."Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", – йдеться в повідомленні.Зазначається, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО. За даними на 6:39 інформації про постраждалих та руйнування не було.Згодом рятувальники повідомили, що на Київщині ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети.Жертв і потерпілих не виявлено.

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