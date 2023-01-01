Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО
Сьогодні, 08:59
Сьогодні вранці, 6 вересня, Київ атакували ракетами типу Х-101/555/55 та балістичними. Усі ворожі цілі були збиті.
Про це повідомляє КМВА.
"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО. За даними на 6:39 інформації про постраждалих та руйнування не було.
Згодом рятувальники повідомили, що на Київщині ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети.
Жертв і потерпілих не виявлено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє КМВА.
"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО. За даними на 6:39 інформації про постраждалих та руйнування не було.
Згодом рятувальники повідомили, що на Київщині ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети.
Жертв і потерпілих не виявлено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 6 вересня
Сьогодні, 09:12
Росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО
Сьогодні, 08:59
Вночі окупанти атакували Одещину: загинула людина
Сьогодні, 08:48
Сьогодні у Луцьку відновлять подачу гарячої води
Сьогодні, 08:34
Медіа