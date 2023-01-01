За минулу добу Збройні сили ліквідували 610 окупантів

За минулу добу Збройні сили ліквідували 610 окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили близько 610 окупантів та 8 танків.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,

◾ танків ‒ 4 497 (+8) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12) од,

◾ артилерійських систем – 5 685 (+36) од,

◾ РСЗВ – 748 (+1) од,

◾ засоби ППО ‒ 505 (+1) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7),

◾ крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),

◾ кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15) од,

◾ спеціальна техніка ‒ 852 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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