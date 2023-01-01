За минулу добу Збройні сили ліквідували 610 окупантів
Сьогодні, 09:20
За минулу добу Збройні сили України знищили близько 610 окупантів та 8 танків.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,
◾ танків ‒ 4 497 (+8) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12) од,
◾ артилерійських систем – 5 685 (+36) од,
◾ РСЗВ – 748 (+1) од,
◾ засоби ППО ‒ 505 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7),
◾ крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 852 (+1).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,
◾ танків ‒ 4 497 (+8) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12) од,
◾ артилерійських систем – 5 685 (+36) од,
◾ РСЗВ – 748 (+1) од,
◾ засоби ППО ‒ 505 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7),
◾ крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 852 (+1).
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