За минулу добу Збройні сили ліквідували 610 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,



◾ танків ‒ 4 497 (+8) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12) од,



◾ артилерійських систем – 5 685 (+36) од,



◾ РСЗВ – 748 (+1) од,



◾ засоби ППО ‒ 505 (+1) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7),



◾ крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),



◾ кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15) од,



◾ спеціальна техніка ‒ 852 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили близько 610 окупантів та 8 танків.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,◾ танків ‒ 4 497 (+8) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12) од,◾ артилерійських систем – 5 685 (+36) од,◾ РСЗВ – 748 (+1) од,◾ засоби ППО ‒ 505 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7),◾ крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15) од,◾ спеціальна техніка ‒ 852 (+1).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію