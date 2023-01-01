ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:45
Уночі 6 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:
7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;
1 балістичну ракету “Іскандер-М”;
25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
"По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", - йдеться в повідомленні.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:
7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
1 балістичну ракету “Іскандер-М”;
15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.
"Тримаймо небо!" - наголосили у Повітряних силах.
Нагадаємо, що росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО.
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:
7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;
1 балістичну ракету “Іскандер-М”;
25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
"По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", - йдеться в повідомленні.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:
7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
1 балістичну ракету “Іскандер-М”;
15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.
"Тримаймо небо!" - наголосили у Повітряних силах.
Нагадаємо, що росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО.
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