ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей, – Повітряні сили





Про це



Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:



7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;



1 балістичну ракету “Іскандер-М”;



25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).



"По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", - йдеться в повідомленні.



Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:



7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;



1 балістичну ракету “Іскандер-М”;



15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.



"Тримаймо небо!" - наголосили у Повітряних силах.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 6 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.Про це повідомляють Повітряні сили.7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;1 балістичну ракету “Іскандер-М”;25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)."По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", - йдеться в повідомленні.7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;1 балістичну ракету “Іскандер-М”;15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”."Тримаймо небо!" - наголосили у Повітряних силах.Нагадаємо, що росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО

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