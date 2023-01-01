Не говорить і має вигляд підлітка: на Волині розшукують хворого хлопця

На Волині розшукують жителя села Заліси Ковельського (колишнього Ратнівського) району, який виїхав з дому на велосипеді і не повернувся.Про церозповіла мама хлопцяМихайло виїхав з дому вчора, 5 вересня, близько 17:10. Востаннє його бачили у селі Любохини.Одягнений у світлу футболку, ймовірно, із написом Nike, чорні спортивні штани. Був без шкарпеток у чорних гумових капцях.Велосипед синій, кольори рами: металевий та білий.Хлопцю – 21 рік, однак він має вигляд 17-річного. Михайло не розмовляє.