Не говорить і має вигляд підлітка: на Волині розшукують хворого хлопця
Сьогодні, 10:00
На Волині розшукують жителя села Заліси Ковельського (колишнього Ратнівського) району Михайла Миронюка, який виїхав з дому на велосипеді і не повернувся.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама хлопця Оксана Миронюк.
Михайло виїхав з дому вчора, 5 вересня, близько 17:10. Востаннє його бачили у селі Любохини.
Одягнений у світлу футболку, ймовірно, із написом Nike, чорні спортивні штани. Був без шкарпеток у чорних гумових капцях.
Велосипед синій, кольори рами: металевий та білий.
Хлопцю – 21 рік, однак він має вигляд 17-річного. Михайло не розмовляє.
Якщо вам що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати мамі хлопця за номером 0679527701.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама хлопця Оксана Миронюк.
Михайло виїхав з дому вчора, 5 вересня, близько 17:10. Востаннє його бачили у селі Любохини.
Одягнений у світлу футболку, ймовірно, із написом Nike, чорні спортивні штани. Був без шкарпеток у чорних гумових капцях.
Велосипед синій, кольори рами: металевий та білий.
Хлопцю – 21 рік, однак він має вигляд 17-річного. Михайло не розмовляє.
Якщо вам що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати мамі хлопця за номером 0679527701.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мер Борисполя вступив до Збройних сил України
Сьогодні, 10:39
Під час реабілітації військовослужбовець з Волині збирає гроші на позашляховик для своєї бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
Не говорить і має вигляд підлітка: на Волині розшукують хворого хлопця
Сьогодні, 10:00
ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:45
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:37
Медіа