Не говорить і має вигляд підлітка: на Волині розшукують хворого хлопця

Не говорить і має вигляд підлітка: на Волині розшукують хворого хлопця
На Волині розшукують жителя села Заліси Ковельського (колишнього Ратнівського) району Михайла Миронюка, який виїхав з дому на велосипеді і не повернувся.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама хлопця Оксана Миронюк.

Михайло виїхав з дому вчора, 5 вересня, близько 17:10. Востаннє його бачили у селі Любохини.

Одягнений у світлу футболку, ймовірно, із написом Nike, чорні спортивні штани. Був без шкарпеток у чорних гумових капцях.

Велосипед синій, кольори рами: металевий та білий.

Хлопцю – 21 рік, однак він має вигляд 17-річного. Михайло не розмовляє.

Якщо вам що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати мамі хлопця за номером 0679527701.

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Теги: Волинь, Михайло Миронюк, розшук
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