Мер Борисполя вступив до Збройних сил України

Володимир Борисенко вступив до лав Збройних сил.



Про це він



"Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба потребує дій. Від кожного з нас. Розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України. Суспільство має усвідомити, що коли один із військових зазнає поранення чи, не дай Боже, гине, то на його місце має прийти інший. Не має значення хто ти: міський голова, депутат, підприємець, водій, механік… Саме зараз настав вирішальний і переломний момент війни. Від кожного залежить подальша доля цілої країни", - йдеться в повідомленні.



Він наголосив, що варто запитати в себе: що ви будете згадувати про ці часи? Хто ви у цій війні? Ті, хто покладає відповідальність на інших? Чи ті, хто стане силою, що здобуде перемогу?



"Долучайтеся до лав Збройних Сил України. Ця війна триває не одне століття і нам випав шанс не передати її дітям. Честь маю! Слава Україні!" - зазначив Борисенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова міста Бориспіль Київської областівступив до лав Збройних сил.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба потребує дій. Від кожного з нас. Розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України. Суспільство має усвідомити, що коли один із військових зазнає поранення чи, не дай Боже, гине, то на його місце має прийти інший. Не має значення хто ти: міський голова, депутат, підприємець, водій, механік… Саме зараз настав вирішальний і переломний момент війни. Від кожного залежить подальша доля цілої країни", - йдеться в повідомленні.Він наголосив, що варто запитати в себе: що ви будете згадувати про ці часи? Хто ви у цій війні? Ті, хто покладає відповідальність на інших? Чи ті, хто стане силою, що здобуде перемогу?"Долучайтеся до лав Збройних Сил України. Ця війна триває не одне століття і нам випав шанс не передати її дітям. Честь маю! Слава Україні!" - зазначив Борисенко.

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