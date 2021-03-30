У відомої луцької волонтерки шахраї вкрали 100 тисяч гривень

Роксолани Несторук шахраї вкрали з банківської картки 100 тисяч гривень. Жінка збирала гроші на дрон для військових.



Журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost волонтерка це підтвердила.



За словами пані Роксолани, їй надіслала повідомлення нібито підтримка Monobank. Чоловік представився Олександром і написав, що банка накопичування волонтерки тепер має обмеження, тож вона повинна пояснити причину надходження коштів. Для того, щоби зняти «обмеження», волонтерці написали підняти слухавку, коли телефонуватимуть працівники банку.



«У розмові, яка тривала 10 хв, оператор (як він представився), основну частину часу перевіряв мене та ставив питання щодо волонтерської діяльності. Впевнено розмовляв українською, гарно поставлена мова, тому нічого не викликало сумнівів», – ділиться Роксолана Несторук.



Зауважимо також, що фейковий Монобанк у телеграмі має синю «пташку», яка раніше свідчила про те, що користувач справжній та верифікований. Утім, нині таку «пташку» може отримати кожен, хто придбав преміум-підписку. Цим, зокрема, користуються шахраї.



«Оператор» пояснив, що перекази на картку волонтерки перевищили допустимий ліміт, тому їй потрібно зареєструвати картку, як волонтерську. Раніше з таким проханням зверталися фахівці ПриватБанку, тому і це в пані Роксолани не викликало підозри.



Під час розмови шахрай попросив зайти на електронну пошту, яку вона вказувала при реєстрації, та підтвердити запит. Потім поставив перелік питань, як-от: «кодове слово», «хто здійснював переказ коштів останній», «останнє списання» тощо.



«А між тим запитав PIN-код, який я вказувала при реєстрації», – розповідає волонтерка.



Коли пані Роксолана зайшла у мобільний застосунок банку, побачила, що шахраї списали з її рахунку 100 тисяч гривень.



«У той час, коли аферист досі мав доступ до Монобанку, я встигла переказати на свою карту ПриватБанку залишок коштів – 74 тисячі гривень», – додає Роксолана Несторук.



Нині жінка уже звернулася в підтримку справжнього Монобанку та до правоохоронних органів. Що робити далі, каже, – не знає, бо із зібраних 170 тисяч на дрон залишилося 70.



Дізнатися більше про актуальні збори волонтерки, а також переказати кошти можна за посиланням.



До слова, вищеописана ситуація є однією із п'яти



Щойно невідомі просять надати номер картки, PIN-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у СМС, знайте: це – шахраї. Навіть в умовах війни справжні співробітники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волонтерки з Луцькашахраї вкрали з банківської картки 100 тисяч гривень. Жінка збирала гроші на дрон для військових.Журналістамволонтерка це підтвердила.За словами пані Роксолани, їй надіслала повідомлення нібито підтримка Monobank. Чоловік представивсяі написав, що банка накопичування волонтерки тепер має обмеження, тож вона повинна пояснити причину надходження коштів. Для того, щоби зняти «обмеження», волонтерці написали підняти слухавку, коли телефонуватимуть працівники банку.«У розмові, яка тривала 10 хв, оператор (як він представився), основну частину часу перевіряв мене та ставив питання щодо волонтерської діяльності. Впевнено розмовляв українською, гарно поставлена мова, тому нічого не викликало сумнівів», – ділиться Роксолана Несторук.Зауважимо також, що фейковий Монобанк у телеграмі має синю «пташку», яка раніше свідчила про те, що користувач справжній та верифікований. Утім, нині таку. Цим, зокрема, користуються шахраї.«Оператор» пояснив, що перекази на картку волонтерки перевищили допустимий ліміт, тому їй потрібно зареєструвати картку, як волонтерську. Раніше з таким проханням зверталися фахівці ПриватБанку, тому і це в пані Роксолани не викликало підозри.Під час розмови шахрай попросив зайти на електронну пошту, яку вона вказувала при реєстрації, та підтвердити запит. Потім поставив перелік питань, як-от: «кодове слово», «хто здійснював переказ коштів останній», «останнє списання» тощо.«А між тим запитав PIN-код, який я вказувала при реєстрації», – розповідає волонтерка.Коли пані Роксолана зайшла у мобільний застосунок банку, побачила, що шахраї списали з її рахунку 100 тисяч гривень.«У той час, коли аферист досі мав доступ до Монобанку, я встигла переказати на свою карту ПриватБанку залишок коштів – 74 тисячі гривень», – додає Роксолана Несторук.Нині жінка уже звернулася в підтримку справжнього Монобанку та до правоохоронних органів. Що робити далі, каже, – не знає, бо із зібраних 170 тисяч на дрон залишилося 70.Дізнатися більше про актуальні збори волонтерки, а також переказати кошти можнаДо слова, вищеописана ситуація є однією із п'яти поширених шахрайських схем , про які застерігають у поліції.Щойно невідомі просять надати номер картки, PIN-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у СМС, знайте: це – шахраї. Навіть в умовах війни справжні співробітники банку ніколи не запитують таку інформацію.

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