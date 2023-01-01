Росія вдарила ракетою по Запоріжжю: є постраждалі

Росія вдарила ракетою по Запоріжжю: є постраждалі
Сьогодні, 6 вересня, о 10:24 ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства. На місці працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 вересня, росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО.

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Теги: Росія, Україна, війна, Запоріжжя
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