Росія вдарила ракетою по Запоріжжю: є постраждалі
Сьогодні, 11:47
Сьогодні, 6 вересня, о 10:24 ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.
"Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства. На місці працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 вересня, росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.
"Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства. На місці працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 вересня, росія атакувала Київ ракетами різного типу: всі ворожі цілі знищили сили ППО.
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