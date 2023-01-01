Російська армія готується взяти реванш на сході та перехопити ініціативу на фронті, – Сирський





Про це пише Олександра Сирського.



На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів.



На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території рф.



На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі.



"У таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Саме вирішенню цих питань була присвячена моя робота у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар. Спільно з командирами ОТУ, бригад були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення.



Основне наше завдання - забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.



Та головне - зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників", - наголосив Сирський.



Нагадаємо, що як повідомили у Генштабі,

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