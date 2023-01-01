Російська армія готується взяти реванш на сході та перехопити ініціативу на фронті, – Сирський
Сьогодні, 12:00
Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.
Про це пише Military Media Center з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.
На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів.
На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території рф.
На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі.
"У таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Саме вирішенню цих питань була присвячена моя робота у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар. Спільно з командирами ОТУ, бригад були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення.
Основне наше завдання - забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.
Та головне - зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників", - наголосив Сирський.
Нагадаємо, що як повідомили у Генштабі, ЗСУ відбили атаки російських окупантів на чотирьох напрямках.
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Про це пише Military Media Center з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.
На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів.
На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території рф.
На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі.
"У таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Саме вирішенню цих питань була присвячена моя робота у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар. Спільно з командирами ОТУ, бригад були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення.
Основне наше завдання - забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.
Та головне - зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників", - наголосив Сирський.
Нагадаємо, що як повідомили у Генштабі, ЗСУ відбили атаки російських окупантів на чотирьох напрямках.
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