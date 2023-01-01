Сили оборони посилюють ППО на Житомирщині, – Наєв
Сьогодні, 12:15
Збройні сили вживають заходів щодо посилення системи протиповітряної оборони у Житомирській області.
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
"Ми вживаємо всіх заходів щодо посилення системи протиповітряної оборони. Зокрема, на Житомирщині, під час повітряних нападів 19 та 30 серпня, екіпаж зенітно-артилерійської установки «Гепард» збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження.
Слід розуміти, що це лише п’ять ворожих «шахедів», але вони могли нанести дуже велику шкоду як цивільному населенню, так і об'єктам критичної інфраструктури.
Я подякував нашим бійцям і наказав, щоб і в подальшому вони так само із стовідсотковою ефективністю виконували завдання з прикриття українського неба", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
"Ми вживаємо всіх заходів щодо посилення системи протиповітряної оборони. Зокрема, на Житомирщині, під час повітряних нападів 19 та 30 серпня, екіпаж зенітно-артилерійської установки «Гепард» збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження.
Слід розуміти, що це лише п’ять ворожих «шахедів», але вони могли нанести дуже велику шкоду як цивільному населенню, так і об'єктам критичної інфраструктури.
Я подякував нашим бійцям і наказав, щоб і в подальшому вони так само із стовідсотковою ефективністю виконували завдання з прикриття українського неба", - йдеться в повідомленні.
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