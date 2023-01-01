Розшукали 21-річного хлопця з Волині, який зник день тому

Михайла Миронюка, який погано розмовляє та має вигляд підлітка.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама хлопця Оксана Миронюк.



За її словами, з ним усе добре.



Нагадаємо, що

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