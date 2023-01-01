Розшукали 21-річного хлопця з Волині, який зник день тому

Розшукали 21-річного хлопця з Волині, який зник день тому
На Волині розшукали жителя села Заліси Ковельського району Михайла Миронюка, який погано розмовляє та має вигляд підлітка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама хлопця Оксана Миронюк.

За її словами, з ним усе добре.

Нагадаємо, що Михайло виїхав з дому на велосипеді вчора, 5 вересня, близько 17:10. Востаннє його бачили у селі Любохини на Старовижівщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водій маршрутки скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 12:57
Розшукали 21-річного хлопця з Волині, який зник день тому
Сьогодні, 12:39
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олег Свинчук, який загинув на Київщині у перші дні війни
Сьогодні, 12:30
Сили оборони посилюють ППО на Житомирщині, – Наєв
Сьогодні, 12:15
Російська армія готується взяти реванш на сході та перехопити ініціативу на фронті, – Сирський
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
На Волині зникла безвісти 60-річна жінка На Волині зникла безвісти 60-річна жінка
08 серпень, 11:15
На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини
07 серпень, 12:55
На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому
21 липень, 21:35
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
17 липень, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку водій маршрутки скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 12:57
 0
Розшукали 21-річного хлопця з Волині, який зник день тому
Сьогодні, 12:39
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олег Свинчук, який загинув на Київщині у перші дні війни
Сьогодні, 12:30
 0
Сили оборони посилюють ППО на Житомирщині, – Наєв
Сьогодні, 12:15
 0
Російська армія готується взяти реванш на сході та перехопити ініціативу на фронті, – Сирський
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8