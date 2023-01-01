Розшукали 21-річного хлопця з Волині, який зник день тому
Сьогодні, 12:39
На Волині розшукали жителя села Заліси Ковельського району Михайла Миронюка, який погано розмовляє та має вигляд підлітка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама хлопця Оксана Миронюк.
За її словами, з ним усе добре.
Нагадаємо, що Михайло виїхав з дому на велосипеді вчора, 5 вересня, близько 17:10. Востаннє його бачили у селі Любохини на Старовижівщині.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама хлопця Оксана Миронюк.
За її словами, з ним усе добре.
Нагадаємо, що Михайло виїхав з дому на велосипеді вчора, 5 вересня, близько 17:10. Востаннє його бачили у селі Любохини на Старовижівщині.
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