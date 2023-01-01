У Луцьку водій маршрутки скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 12:57
У Луцьку водій маршрутки не дотримався дистанції та скоїв ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні на проспекті Соборності у Луцьку. Патрульні, які прибули на місце події, виявили, що зіткнулися два транспортні засоби: автобус марки Богдан та автомобіль Renault.
Інспектори з’ясували, що керманич маршрутного транспортного засобу не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з легковиком, що рухався попереду. На щастя, ніхто з учасників події не отримав тілесних ушкоджень.
На шофера поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні на проспекті Соборності у Луцьку. Патрульні, які прибули на місце події, виявили, що зіткнулися два транспортні засоби: автобус марки Богдан та автомобіль Renault.
Інспектори з’ясували, що керманич маршрутного транспортного засобу не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з легковиком, що рухався попереду. На щастя, ніхто з учасників події не отримав тілесних ушкоджень.
На шофера поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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