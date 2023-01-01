У Луцьку водій маршрутки скоїв ДТП. ФОТО

У Луцьку водій маршрутки скоїв ДТП. ФОТО
У Луцьку водій маршрутки не дотримався дистанції та скоїв ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні на проспекті Соборності у Луцьку. Патрульні, які прибули на місце події, виявили, що зіткнулися два транспортні засоби: автобус марки Богдан та автомобіль Renault.

Інспектори з’ясували, що керманич маршрутного транспортного засобу не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з легковиком, що рухався попереду. На щастя, ніхто з учасників події не отримав тілесних ушкоджень.
У Луцьку водій маршрутки скоїв ДТП. ФОТО

На шофера поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку водій маршрутки скоїв ДТП. ФОТО


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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка
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