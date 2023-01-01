22 апарати штучної вентиляції легень отримала Волинь від благодійників





Про це Юрій Погуляйко.



"Представники благодійного фонду дуже довго та прискіпливо вивчали спроможну мережу медзакладів області та їх потребу в апаратах. Тому головний принцип надання допомоги - аби вони дійсно використовувались на місцях.



Сьогодні апарати ШВЛ передали керівникам медичних закладів області. Зокрема, їх отримали: Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, а також лікарні Ковеля, Любомля, Ратного, Володимира, Нововолинська, Камінь-Каширська, Любешова, Маневич та Рожищ", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) отримала Волинь від благодійного фонду "Мальви Україна" (Італія, Верона). Усі нові та сучасні. Середня вартість одного становить 35-40 тисяч євро.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Представники благодійного фонду дуже довго та прискіпливо вивчали спроможну мережу медзакладів області та їх потребу в апаратах. Тому головний принцип надання допомоги - аби вони дійсно використовувались на місцях.Сьогодні апарати ШВЛ передали керівникам медичних закладів області. Зокрема, їх отримали: Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, а також лікарні Ковеля, Любомля, Ратного, Володимира, Нововолинська, Камінь-Каширська, Любешова, Маневич та Рожищ", - йдеться в повідомленні.

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