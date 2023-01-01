22 апарати штучної вентиляції легень отримала Волинь від благодійників
Сьогодні, 13:38
22 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) отримала Волинь від благодійного фонду "Мальви Україна" (Італія, Верона). Усі нові та сучасні. Середня вартість одного становить 35-40 тисяч євро.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Представники благодійного фонду дуже довго та прискіпливо вивчали спроможну мережу медзакладів області та їх потребу в апаратах. Тому головний принцип надання допомоги - аби вони дійсно використовувались на місцях.
Сьогодні апарати ШВЛ передали керівникам медичних закладів області. Зокрема, їх отримали: Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, а також лікарні Ковеля, Любомля, Ратного, Володимира, Нововолинська, Камінь-Каширська, Любешова, Маневич та Рожищ", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Представники благодійного фонду дуже довго та прискіпливо вивчали спроможну мережу медзакладів області та їх потребу в апаратах. Тому головний принцип надання допомоги - аби вони дійсно використовувались на місцях.
Сьогодні апарати ШВЛ передали керівникам медичних закладів області. Зокрема, їх отримали: Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, а також лікарні Ковеля, Любомля, Ратного, Володимира, Нововолинська, Камінь-Каширська, Любешова, Маневич та Рожищ", - йдеться в повідомленні.
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