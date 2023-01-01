22 апарати штучної вентиляції легень отримала Волинь від благодійників

22 апарати штучної вентиляції легень отримала Волинь від благодійників
22 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) отримала Волинь від благодійного фонду "Мальви Україна" (Італія, Верона). Усі нові та сучасні. Середня вартість одного становить 35-40 тисяч євро.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Представники благодійного фонду дуже довго та прискіпливо вивчали спроможну мережу медзакладів області та їх потребу в апаратах. Тому головний принцип надання допомоги - аби вони дійсно використовувались на місцях.

Сьогодні апарати ШВЛ передали керівникам медичних закладів області. Зокрема, їх отримали: Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, а також лікарні Ковеля, Любомля, Ратного, Володимира, Нововолинська, Камінь-Каширська, Любешова, Маневич та Рожищ", - йдеться в повідомленні.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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