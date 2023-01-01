У Луцьку двом захисникам вручили державні нагороди. ФОТО

Ігор Поліщук вручив державні нагороди захисникам України – Анатолію Сафонову та Євгенію Лущакевичу.



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Солдата Сафонова Анатолія Усмановича нагороджено медаллю “За військову службу Україні”.



Відповідно до наказу Міністра оборони України та наказу Головнокомандувача Збройних сил України старшого солдата Лущакевича Євгенія Вікторовича нагороджено нагрудним знаком “За зразкову службу” та почесним нагрудним знаком “Сталевий хрест”.



Ігор Поліщук привітав захисників України із державними нагородами, подякував за службу, захист Батьківщини, мужність і патріотизм. “Завдяки вашому внеску в оборону держави у нашій громаді триває відносно спокійне життя. Україна сьогодні продовжує контрнаступ, і ми переконані, що обов’язково переможе”, – підкреслив міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський головавручив державні нагороди захисникам України –таПро це повідомляє Луцька міська рада.Солдата Сафонова Анатолія Усмановича нагороджено медаллю “За військову службу Україні”.Відповідно до наказу Міністра оборони України та наказу Головнокомандувача Збройних сил України старшого солдата Лущакевича Євгенія Вікторовича нагороджено нагрудним знаком “За зразкову службу” та почесним нагрудним знаком “Сталевий хрест”.Ігор Поліщук привітав захисників України із державними нагородами, подякував за службу, захист Батьківщини, мужність і патріотизм. “Завдяки вашому внеску в оборону держави у нашій громаді триває відносно спокійне життя. Україна сьогодні продовжує контрнаступ, і ми переконані, що обов’язково переможе”, – підкреслив міський голова.

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