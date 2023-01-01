У Луцьку двом захисникам вручили державні нагороди. ФОТО

У Луцьку двом захисникам вручили державні нагороди. ФОТО
Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив державні нагороди захисникам України – Анатолію Сафонову та Євгенію Лущакевичу.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Солдата Сафонова Анатолія Усмановича нагороджено медаллю “За військову службу Україні”.

Відповідно до наказу Міністра оборони України та наказу Головнокомандувача Збройних сил України старшого солдата Лущакевича Євгенія Вікторовича нагороджено нагрудним знаком “За зразкову службу” та почесним нагрудним знаком “Сталевий хрест”.
У Луцьку двом захисникам вручили державні нагороди. ФОТО

Ігор Поліщук привітав захисників України із державними нагородами, подякував за службу, захист Батьківщини, мужність і патріотизм. “Завдяки вашому внеску в оборону держави у нашій громаді триває відносно спокійне життя. Україна сьогодні продовжує контрнаступ, і ми переконані, що обов’язково переможе”, – підкреслив міський голова.
У Луцьку двом захисникам вручили державні нагороди. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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