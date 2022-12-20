У рейтингу найкращих шкіл України – п'ять луцьких

У рейтингу найкращих шкіл України – п'ять луцьких
До нового рейтингу найкращих шкіл України увійшло вісім волинських шкіл. Серед них – п'ять луцьких.

Про це свідчать дані ресурсу «Освіта.ua».

Отже, у ТОП-200 є такі волинські школи:

• 73 місце: Білинський ліцей (село Білин Ковельської громади).
• 77 місце: Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського.
• 79 місце: "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука.
• 81 місце: Волинський науковий ліцей-інтернат.
• 90 місце: Луцький ліцей №18.
• 134 місце: Ліцей імені Олени Пчілки Ковеля.
• 185 місце: Ліцей імені Олександра Цинкаловського (місто Володимир).

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Теги: Луцьк, освіта, рейтинг шкіл
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