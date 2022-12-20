У рейтингу найкращих шкіл України – п'ять луцьких





Про це свідчать дані ресурсу



Отже, у ТОП-200 є такі волинські школи:



• 73 місце: Білинський ліцей (село Білин Ковельської громади).

• 77 місце: Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського.

• 79 місце: "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука.

• 81 місце: Волинський науковий ліцей-інтернат.

• 90 місце: Луцький ліцей №18.

• 134 місце: Ліцей імені Олени Пчілки Ковеля.

• 185 місце: Ліцей імені Олександра Цинкаловського (місто Володимир).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До нового рейтингу найкращих шкіл України увійшло вісім волинських шкіл. Серед них – п'ять луцьких.Про це свідчать дані ресурсу «Освіта.ua» Отже, у ТОП-200 є такі волинські школи:• 73 місце: Білинський ліцей (село Білин Ковельської громади).• 77 місце: Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського.• 79 місце: "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука.• 81 місце: Волинський науковий ліцей-інтернат.• 90 місце: Луцький ліцей №18.• 134 місце: Ліцей імені Олени Пчілки Ковеля.• 185 місце: Ліцей імені Олександра Цинкаловського (місто Володимир).

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