«На щиті» на Волинь повертається Герой Олег Свинчук, який загинув на Київщині у перші дні війни

Олег Свинчук.



Про це Віктор Сущик.



"Наш Герой, наш захисник нарешті повертається додому. Олег Свинчук, житель с.Бережці, 12.09.1993 року народження, загинув 8 березня 2022 року в м. Макарів Київської області.



Через півтора року очікувань, сліз, тривог і душевного неспокою рідні, близькі та всі небайдужі нарешті зможуть гідно провести в останню путь мужнього воїна, який до останнього боровся за нашу з вами незалежність та свободу.



Сьогодні, орієнтовно о 15.00 год. тіло захисника прибуде до рідної домівки в с.Бережці. Просимо всіх гідно зустріти Героя України! Про зміни будемо повідомляти на сайті Вишнівської громади", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на Волинь повертається ГеройПро це повідомив голова Вишнівської громади"Наш Герой, наш захисник нарешті повертається додому. Олег Свинчук, житель с.Бережці, 12.09.1993 року народження, загинув 8 березня 2022 року в м. Макарів Київської області.Через півтора року очікувань, сліз, тривог і душевного неспокою рідні, близькі та всі небайдужі нарешті зможуть гідно провести в останню путь мужнього воїна, який до останнього боровся за нашу з вами незалежність та свободу.Сьогодні, орієнтовно о 15.00 год. тіло захисника прибуде до рідної домівки в с.Бережці. Просимо всіх гідно зустріти Героя України! Про зміни будемо повідомляти на сайті Вишнівської громади", - йдеться в повідомленні.

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