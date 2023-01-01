«На щиті» на Волинь повертається Герой Олег Свинчук, який загинув на Київщині у перші дні війни
Сьогодні, 12:30
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олег Свинчук.
Про це повідомив голова Вишнівської громади Віктор Сущик.
"Наш Герой, наш захисник нарешті повертається додому. Олег Свинчук, житель с.Бережці, 12.09.1993 року народження, загинув 8 березня 2022 року в м. Макарів Київської області.
Через півтора року очікувань, сліз, тривог і душевного неспокою рідні, близькі та всі небайдужі нарешті зможуть гідно провести в останню путь мужнього воїна, який до останнього боровся за нашу з вами незалежність та свободу.
Сьогодні, орієнтовно о 15.00 год. тіло захисника прибуде до рідної домівки в с.Бережці. Просимо всіх гідно зустріти Героя України! Про зміни будемо повідомляти на сайті Вишнівської громади", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Вишнівської громади Віктор Сущик.
"Наш Герой, наш захисник нарешті повертається додому. Олег Свинчук, житель с.Бережці, 12.09.1993 року народження, загинув 8 березня 2022 року в м. Макарів Київської області.
Через півтора року очікувань, сліз, тривог і душевного неспокою рідні, близькі та всі небайдужі нарешті зможуть гідно провести в останню путь мужнього воїна, який до останнього боровся за нашу з вами незалежність та свободу.
Сьогодні, орієнтовно о 15.00 год. тіло захисника прибуде до рідної домівки в с.Бережці. Просимо всіх гідно зустріти Героя України! Про зміни будемо повідомляти на сайті Вишнівської громади", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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