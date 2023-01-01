«На щиті» на Волинь повертається Герой Олег Свинчук, який загинув на Київщині у перші дні війни

«На щиті» на Волинь повертається Герой Олег Свинчук, який загинув на Київщині у перші дні війни
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олег Свинчук.

Про це повідомив голова Вишнівської громади Віктор Сущик.

"Наш Герой, наш захисник нарешті повертається додому. Олег Свинчук, житель с.Бережці, 12.09.1993 року народження, загинув 8 березня 2022 року в м. Макарів Київської області.

Через півтора року очікувань, сліз, тривог і душевного неспокою рідні, близькі та всі небайдужі нарешті зможуть гідно провести в останню путь мужнього воїна, який до останнього боровся за нашу з вами незалежність та свободу.

Сьогодні, орієнтовно о 15.00 год. тіло захисника прибуде до рідної домівки в с.Бережці. Просимо всіх гідно зустріти Героя України! Про зміни будемо повідомляти на сайті Вишнівської громади", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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