Невропатолога з Ковеля судили за встановлення вигаданих діагнозів ухилянтам

Невропатолога з Ковеля судили за встановлення вигаданих діагнозів ухилянтам
У Ковелі судили невропатолога Андрія Сиротюка за встановлення ухилянтам вигаданих діагнозів, на підставі яких чоловіків звільняли від військової служби.

Лікар визнав провину та підписав з прокурором угоду, тож отримав несуворе покарання – лише два з половиною роки іспитового терміну. Працювати далі у медзакладі суд йому не заборонив, пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, у схемі, окрім лікаря, були задіяні ще двоє людей. Керівником організації був уродженець Києва, 49-річний Михайло Фердман. Він сам шукав охочих незаконно виїхати за кордон, інструктував їх щодо всіх нюансів та розподіляв гроші. Інший спільник, 41-річний ковельчанин Руслан Ковальчук, зустрічав ухилянтів, супроводжував їх при приходженні медогляду, а також безпосередньо перевозив за кордон.

Третій спільник, лікар-невропатолог Ковельського МТМО Андрій Сиротюк, підробляв медичну документацію. «Роль <обвинуваченого> полягала у виготовленні підробленої первинної медичної документації, а саме виписок з історій хвороб медичних закладів, висновків лабораторних досліджень з метою викривлення фактів захворювання військовозобов'язаних із завідомо неправдивими діагнозами щодо стану здоров'я, які в подальшому бралися за основу при видачі кінцевих медичних висновків, а також при прийнятті рішення військово-лікарською комісією», – йдеться у вироку.

За інформацією прес-служби прокуратури Волині, слідству вдалося задокументувати чотири випадки, коли обвинувачені допомагали ухилянтам виїхати з України. За свої послуги вони брали 10 тис. доларів. Судячи з матеріалів справи, Андрій Сиротюк найчастіше приписував ухилянтам розсіяний склероз та епілепсію. Зловмисників викрили 12 січня, під час спроби переправити п'ятого ухилянта.

В процесі слідства Андрій Сиротюк уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 1 вересня суддя Петро Бойко цю угоду затвердив. Тож лікаря визнали винним у порушенні ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів) та ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Щоправда, суддя звільнив його від відбування покарання у тюрмі, призначивши лише два з половиною роки іспитового терміну.

Що ж до інших двох обвинувачених, то вони також уклали угоди з прокурором. Михайло Фердман отримав три роки іспитового терміну, а Руслан Ковальчук – два з половиною роки умовно. За проведені експертизи троє підсудних повинні сплатити 65 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили. Однак судячи з того, що сторони підписали угоду, а обвинувачені визнали провину, то подавати апеляції, імовірно, ніхто не буде.

Також додамо, що суд не заборонив Андрієві Сиротюку далі працювати лікарем. Судячи з офіційного сайту Ковельського МТМО, він далі працює невроматологом у інсультному центрі вказаного медзакладу.

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Теги: Волинь, лікар, довідки, ухилянти
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