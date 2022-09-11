З Волині примусово депортують азербайджанця, який порушив правила перебування іноземців





Про це



5 вересня працівниками УДМС у Волинській області під час фільтраційних заходів з нагляду та контролю за перебування іноземців на території України у м. Луцьку виявлено громадянина Республіки Азербайджан, який знехтував встановленими правилами перебування іноземних громадян на території нашої держави.



Управління ДМС у Волинській області вкотре наголошує, що іноземці та особи без громадянства зобов'язані неухильно дотримуватись Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян, інтереси суспільства та держави.



"Задля уникнення адміністративної відповідальності рекомендуємосвоєчасно звертатись до органів ДМС України", - зазначають у міграційній службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 59-річний громадянин Республіки Азербайджан примусово покине територію України.Про це повідомляє Міграційна служба Волині.5 вересня працівниками УДМС у Волинській області під час фільтраційних заходів з нагляду та контролю за перебування іноземців на території України у м. Луцьку виявлено громадянина Республіки Азербайджан, який знехтував встановленими правилами перебування іноземних громадян на території нашої держави.Управління ДМС у Волинській області вкотре наголошує, що іноземці та особи без громадянства зобов'язані неухильно дотримуватись Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян, інтереси суспільства та держави."Задля уникнення адміністративної відповідальності рекомендуємосвоєчасно звертатись до органів ДМС України", - зазначають у міграційній службі.

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