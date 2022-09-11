З Волині примусово депортують азербайджанця, який порушив правила перебування іноземців
Сьогодні, 11:05
59-річний громадянин Республіки Азербайджан примусово покине територію України.
Про це повідомляє Міграційна служба Волині.
5 вересня працівниками УДМС у Волинській області під час фільтраційних заходів з нагляду та контролю за перебування іноземців на території України у м. Луцьку виявлено громадянина Республіки Азербайджан, який знехтував встановленими правилами перебування іноземних громадян на території нашої держави.
Управління ДМС у Волинській області вкотре наголошує, що іноземці та особи без громадянства зобов'язані неухильно дотримуватись Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян, інтереси суспільства та держави.
"Задля уникнення адміністративної відповідальності рекомендуємосвоєчасно звертатись до органів ДМС України", - зазначають у міграційній службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Міграційна служба Волині.
5 вересня працівниками УДМС у Волинській області під час фільтраційних заходів з нагляду та контролю за перебування іноземців на території України у м. Луцьку виявлено громадянина Республіки Азербайджан, який знехтував встановленими правилами перебування іноземних громадян на території нашої держави.
Управління ДМС у Волинській області вкотре наголошує, що іноземці та особи без громадянства зобов'язані неухильно дотримуватись Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян, інтереси суспільства та держави.
"Задля уникнення адміністративної відповідальності рекомендуємосвоєчасно звертатись до органів ДМС України", - зазначають у міграційній службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У відомої луцької волонтерки шахраї вкрали 100 тисяч гривень
Сьогодні, 11:20
З Волині примусово депортують азербайджанця, який порушив правила перебування іноземців
Сьогодні, 11:05
Мер Борисполя вступив до Збройних сил України
Сьогодні, 10:39
Під час реабілітації військовослужбовець з Волині збирає гроші на позашляховик для своєї бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
Медіа