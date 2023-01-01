Під час реабілітації військовослужбовець з Волині збирає гроші на позашляховик для своєї бригади. ВІДЕО

Георгій Збирня із селища Дубище – військовий 33-ї механізованої бригади. У серпні під час боїв за Роботине на Запоріжжі отримав поранення. Нині 49-річний військовий вдома на реабілітації.



Боєць розповів



"Наші хлопці хочуть великий позашляховик з великою прохідністю, бо там дуже тяжка земля. Як іде дощ — чорнозем з глиною дуже прилипає", – говорить Георгій Збирня.



Допомагають зібрати 50 тисяч гривень волонтери з Дубища та Рожища, місцеві жителі. Мама школярів Оксана Юрчук говорить: запропонувала батькам замість квітів зібрати гроші для армії, всі підтримали.



Під час першого дзвоника зібрали 7200 гривень, каже директор Дубищенського ліцею Микола Антонюк.



Донька військового Георгія Збирні, 12-річна Мілана – учасниця дитячого колективу "Бандерівці", який співом збирає гроші на допомогу армії.



За тиждень вдалося зібрати 40 тисяч гривень, залишилося ще десять, розповідає Георгій. Доки на реабілітації, каже, сподівається знайти необхідну суму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із селища Дубище – військовий 33-ї механізованої бригади. У серпні під час боїв за Роботине на Запоріжжі отримав поранення. Нині 49-річний військовий вдома на реабілітації.Боєць розповів Суспільному , що нині для свого підрозділу збирає гроші на автомобіль."Наші хлопці хочуть великий позашляховик з великою прохідністю, бо там дуже тяжка земля. Як іде дощ — чорнозем з глиною дуже прилипає", – говорить Георгій Збирня.Допомагають зібрати 50 тисяч гривень волонтери з Дубища та Рожища, місцеві жителі. Мама школярів Оксана Юрчук говорить: запропонувала батькам замість квітів зібрати гроші для армії, всі підтримали.Під час першого дзвоника зібрали 7200 гривень, каже директор Дубищенського ліцеюДонька військового Георгія Збирні, 12-річна– учасниця дитячого колективу "Бандерівці", який співом збирає гроші на допомогу армії.За тиждень вдалося зібрати 40 тисяч гривень, залишилося ще десять, розповідає Георгій. Доки на реабілітації, каже, сподівається знайти необхідну суму.

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