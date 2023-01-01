У ДБР повідомили, коли закінчать розслідування авіатрощі у Броварах





Про це у коментарі Вадим Приймачок.



За його словами, закінчується проведення деяких експертиз, зокрема медичних щодо ступеня отримання тілесних ушкоджень дітьми, які проходили лікування за кордоном.



"Після їхнього завершення, і після завершення оцінки будівельних пошкоджень, у нас уже готується розслідування до завершення. Потім буде надано стороні захисту для ознайомлення матеріали, після цього буде скеровано до суду", — сказав слідчий.



Приймачок зазначив, що фактично всі обставини встановлено, досліджено, і фактично нічого нового слідство не може встановити.



"Об’єктивна картина ясна, і ми вже розуміємо, що відбулося і хто до цього причетний. Ми вважаємо, що члени екіпажу могли відмовитися від польоту. Кожен пілот є спеціалістом і оцінює рівень своїх можливостей. Думаю, що в цьому випадку спрацював суб’єктивний фактор необхідність виконання наказу зверху", — сказав він.



За словами слідчого, вертоліт, який зазнав катастрофи, не мав відповідних дозвільних документів на здійснення перевезень пасажирів інших, окрім рятувальників для ліквідації надзвичайної ситуації, однак його надали для перевезення керівництва МВС. Слідство також встановило, що екіпаж гелікоптера не мав даних про погодні умови на всьому маршруті польоту. Крім того, екіпаж вертольота не мав досвіду і відповідних допусків для виконання польоту в умовах туману, у який машина потрапила у Броварах.



Приймачок пояснив, що після низки експертиз слідство відкинуло версії про несправність вертольота та диверсію. За його словами, розшифровка "чорних скриньок" "також не підтвердила якихось технічних несправностей або впливу якихось зовнішніх факторів на вертоліт до моменту його катастрофи".



На якому етапі розслідування



За словами Приймачка, слідчі опитали посадовців МВС і ДСНС щодо підготовки польоту керівництва МВС і встановили, що самі дії і бездіяльність осіб, яким оголошено підозру, "є причинно-наслідковим зв’язком з порушенням безпеки руху повітряного транспорту".



"Думаю, що в межах двох місяців розслідування буде завершено, це так, навіть із запасом", — сказав він.



Що відомо про падіння гелікоптера у Броварах 18 січня



У Броварах Київської області впав гелікоптер, унаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС — міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. За останніми даними загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 25, з них — 11 дітей. Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи.



В СБУ повідомили, що розглядають кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.



У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи.Йдеться про порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.



"Чорну скриньку", знайдену на місці падіння гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали передали слідству, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.



Після авіакатастрофи у Броварах в МВС заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – гелікоптерами та літаками.



Наприкінці липня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що у розслідуванні причин аварії гелікоптера у Броварах зібрані всі технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Попередньо, версії про диверсію чи замах на життя державних діячів не підтвердились.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань (ДБР) протягом двох місяців завершить розслідування загибелі вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ у Броварах.Про це у коментарі Суспільному сказав слідчий у справіЗа його словами, закінчується проведення деяких експертиз, зокрема медичних щодо ступеня отримання тілесних ушкоджень дітьми, які проходили лікування за кордоном."Після їхнього завершення, і після завершення оцінки будівельних пошкоджень, у нас уже готується розслідування до завершення. Потім буде надано стороні захисту для ознайомлення матеріали, після цього буде скеровано до суду", — сказав слідчий.Приймачок зазначив, що фактично всі обставини встановлено, досліджено, і фактично нічого нового слідство не може встановити."Об’єктивна картина ясна, і ми вже розуміємо, що відбулося і хто до цього причетний. Ми вважаємо, що члени екіпажу могли відмовитися від польоту. Кожен пілот є спеціалістом і оцінює рівень своїх можливостей. Думаю, що в цьому випадку спрацював суб’єктивний фактор необхідність виконання наказу зверху", — сказав він.За словами слідчого, вертоліт, який зазнав катастрофи, не мав відповідних дозвільних документів на здійснення перевезень пасажирів інших, окрім рятувальників для ліквідації надзвичайної ситуації, однак його надали для перевезення керівництва МВС. Слідство також встановило, що екіпаж гелікоптера не мав даних про погодні умови на всьому маршруті польоту. Крім того, екіпаж вертольота не мав досвіду і відповідних допусків для виконання польоту в умовах туману, у який машина потрапила у Броварах.Приймачок пояснив, що після низки експертиз слідство відкинуло версії про несправність вертольота та диверсію. За його словами, розшифровка "чорних скриньок" "також не підтвердила якихось технічних несправностей або впливу якихось зовнішніх факторів на вертоліт до моменту його катастрофи".За словами Приймачка, слідчі опитали посадовців МВС і ДСНС щодо підготовки польоту керівництва МВС і встановили, що самі дії і бездіяльність осіб, яким оголошено підозру, "є причинно-наслідковим зв’язком з порушенням безпеки руху повітряного транспорту"."Думаю, що в межах двох місяців розслідування буде завершено, це так, навіть із запасом", — сказав він.У Броварах Київської області впав гелікоптер, унаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС — міністр, державний секретар міністерствата перший заступник міністра. За останніми даними загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 25, з них — 11 дітей. Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи.В СБУ повідомили, що розглядають кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи.Йдеться про порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу."Чорну скриньку", знайдену на місці падіння гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали передали слідству, повідомив прем'єрПісля авіакатастрофи у Броварах в МВС заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – гелікоптерами та літаками.Наприкінці липня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що у розслідуванні причин аварії гелікоптера у Броварах зібрані всі технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Попередньо, версії про диверсію чи замах на життя державних діячів не підтвердились.

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