Росія знищувала муляжі, вважаючи їх справжньою українською технікою, – CNN

Росія знищувала муляжі, вважаючи їх справжньою українською технікою, – CNN
Сотні одиниць української військової техніки-муляжу стали мішенню російських військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання безпілотників і ракет, щоб знищити наші приманки», – сказав представник компанії «Метінвест» на умовах анонімності.

У матеріалі йдеться, що серед військової техніки-приманки на озброєнні української армії є, зокрема, гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, мінометні труби та системи ППО.

За словами представника «Метінвеста», ідея створення такої техніки в тому, щоб з повітря приманки виглядали «гідними атаки». Мета ж полягає у порятунку життів українців та змушуванні росіян витрачати власні високовартісні безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети.

«Якщо нашу приманку знищили, значить, ми працювали не даремно. Чим швидше наші приманки будуть знищені, тим краще для нас», – сказав представник компанії.

Він також додав, що виготовлення муляжів коштує набагато дешевше, аніж закупівля справжньої військової техніки, тоді як знищення такої приманки обходиться російській армії так само, як і знищення реальних одиниць.

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Теги: Росія, Україна, війна
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