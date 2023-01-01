Росія знищувала муляжі, вважаючи їх справжньою українською технікою, – CNN
Сьогодні, 18:49
Сотні одиниць української військової техніки-муляжу стали мішенню російських військ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
«Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання безпілотників і ракет, щоб знищити наші приманки», – сказав представник компанії «Метінвест» на умовах анонімності.
У матеріалі йдеться, що серед військової техніки-приманки на озброєнні української армії є, зокрема, гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, мінометні труби та системи ППО.
За словами представника «Метінвеста», ідея створення такої техніки в тому, щоб з повітря приманки виглядали «гідними атаки». Мета ж полягає у порятунку життів українців та змушуванні росіян витрачати власні високовартісні безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети.
«Якщо нашу приманку знищили, значить, ми працювали не даремно. Чим швидше наші приманки будуть знищені, тим краще для нас», – сказав представник компанії.
Він також додав, що виготовлення муляжів коштує набагато дешевше, аніж закупівля справжньої військової техніки, тоді як знищення такої приманки обходиться російській армії так само, як і знищення реальних одиниць.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
«Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання безпілотників і ракет, щоб знищити наші приманки», – сказав представник компанії «Метінвест» на умовах анонімності.
У матеріалі йдеться, що серед військової техніки-приманки на озброєнні української армії є, зокрема, гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, мінометні труби та системи ППО.
За словами представника «Метінвеста», ідея створення такої техніки в тому, щоб з повітря приманки виглядали «гідними атаки». Мета ж полягає у порятунку життів українців та змушуванні росіян витрачати власні високовартісні безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети.
«Якщо нашу приманку знищили, значить, ми працювали не даремно. Чим швидше наші приманки будуть знищені, тим краще для нас», – сказав представник компанії.
Він також додав, що виготовлення муляжів коштує набагато дешевше, аніж закупівля справжньої військової техніки, тоді як знищення такої приманки обходиться російській армії так само, як і знищення реальних одиниць.
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