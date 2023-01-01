У Тбілісі встановили пам’ятник Герою Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли за слова «Слава Україні!»
Сьогодні, 17:20
Пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за слова "Слава Україні", встановили у Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Скульптуру встановили у столиці Грузії, Тбілісі.
Як відомо 6 березня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за слова "Слава Україні". Кадри отримали широкий суспільний резонанс. Мінімальна кількість інформації про час та місце цього злочину призвели до того, що український Герой ідентифікувався із 2 особами.
У фейсбуці 30-ї окремої механізованої бригади зазначалося, що на кадрах солдат цього підрозділу Тимофій Шадура, але підкреслювалося, що це "попередні дані".
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у блозі написав, що це солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Ігорович Мацієвський.
8 березня Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах - солдат Олександр Мацієвський.
12 березня СБУ офіційно оприлюднила інформацію, що розстріляний воїн - це Олександр Мацієвський.
Президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання "Герой України".
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Скульптуру встановили у столиці Грузії, Тбілісі.
Як відомо 6 березня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за слова "Слава Україні". Кадри отримали широкий суспільний резонанс. Мінімальна кількість інформації про час та місце цього злочину призвели до того, що український Герой ідентифікувався із 2 особами.
У фейсбуці 30-ї окремої механізованої бригади зазначалося, що на кадрах солдат цього підрозділу Тимофій Шадура, але підкреслювалося, що це "попередні дані".
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у блозі написав, що це солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Ігорович Мацієвський.
8 березня Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах - солдат Олександр Мацієвський.
12 березня СБУ офіційно оприлюднила інформацію, що розстріляний воїн - це Олександр Мацієвський.
Президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання "Герой України".
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