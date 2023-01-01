Патрульні оприлюднили деталі аварії на Волині





Учасниками були водії автомобілів Opel та BMW, інформує управління патрульної поліції Волині в телеграмі.



Поліцейські встановили, що водій Opel, під час повороту ліворуч, не надав дорогу автомобілю марки BMW, що на великій швидкості рухався в зустрічному напрямку. Останній збив дорожній знак та перекинувся.

У водія BMW патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити освідування він відмовився.



Інспектори з’ясували, що упродовж останнього року чоловіка вже притягували до відповідальності за нетверезе водіння. Крім того, суд двічі позбавляв його права керування. Цього разу, жодних документів на право керування громадянин теж не мав.



На обох керманичів патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП, а на водія BMW — ще цілу низку адміністративних матеріалів. Зокрема, за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, вчинене повторно протягом року) КУпАП.



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