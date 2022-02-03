У 35-річного волинянина з гаража викрали автомобіль

Поліцейські встановили зловмисника, який викрав автомобіль у Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У суботу, 23 вересня, до поліції Ковеля звернувся 35-річний місцевий мешканець та повідомив, що протягом дня невідомі викрали з гаражного кооперативу його автомобіль Ford Transit та зникли у невідомому напрямку.На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що сума збитку становить близько 500 тисяч гривень. Під час перевірки поліцейським вдалося встановити, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 37-річний раніше судимий ковельчанин. Автомобіль у нього вилучили.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.