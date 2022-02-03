У 35-річного волинянина з гаража викрали автомобіль

У 35-річного волинянина з гаража викрали автомобіль
Поліцейські встановили зловмисника, який викрав автомобіль у Ковелі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У суботу, 23 вересня, до поліції Ковеля звернувся 35-річний місцевий мешканець та повідомив, що протягом дня невідомі викрали з гаражного кооперативу його автомобіль Ford Transit та зникли у невідомому напрямку.

На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що сума збитку становить близько 500 тисяч гривень. Під час перевірки поліцейським вдалося встановити, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 37-річний раніше судимий ковельчанин. Автомобіль у нього вилучили.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Автомобіль, крадіжка, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Удар по Одесі: під завалами зерносховища знайшли тіла двох людей
Сьогодні, 14:05
Луцькрада просить президента не забирати ПДФО військових
Сьогодні, 13:30
У 35-річного волинянина з гаража викрали автомобіль
Сьогодні, 13:27
Вийшов з роботи та не повернувся: у Луцьку зник безвісти 43-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 13:07
У Луцькому районі горів цех підприємства. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Суд звільнив від покарання 21-річного волинянина, який вкрав «Жигулі» і потрапив у ДТП Суд звільнив від покарання 21-річного волинянина, який вкрав «Жигулі» і потрапив у ДТП
03 лютий, 2022, 16:10
У Луцьку 40-річний чоловік викрав автомобіль. ФОТО У Луцьку 40-річний чоловік викрав автомобіль. ФОТО
31 серпень, 10:42
15-річний хлопець з гаража викрав у 92-річного волинянина мотоцикл «Дельта» 15-річний хлопець з гаража викрав у 92-річного волинянина мотоцикл «Дельта»
06 червень, 13:10
На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль
24 травень, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали найбільших порушників пасажирських перевезень на Волині
Сьогодні, 14:26
 0
У Львові ексочільник оборонного заводу напередодні вторгнення росії «роззброював» ППО , – СБУ
Сьогодні, 14:15
 0
Удар по Одесі: під завалами зерносховища знайшли тіла двох людей
Сьогодні, 14:05
 0
Луцькрада просить президента не забирати ПДФО військових
Сьогодні, 13:30
 0
У 35-річного волинянина з гаража викрали автомобіль
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8