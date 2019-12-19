Волинські спортсмени стали чемпіонами світу з козацького двобою

Волинські спортсмени стали чемпіонами світу з козацького двобою
Спортсмени бійцівських клубів з Волині «Бушидо», «Фенікс» та Legion змагалися на Чемпіонаті світу з козацького двобою 2023 року, що відбувся у німецькому місті Швабмюнхен.

Про це Інформаційному агентству «Волинь Post» повідомив директор бійцівського клубу «Бушидо» Олександр Панасюк.

Чемпіонат проходив в рамках Всесвітніх ігор бойових мистецтв WMAC та зібрав майже дві тисячі учасників із 24 країн світу.

В складі збірної команди України перемогу виборювали 11 спортсменів Волинської області.

Перші місця у Чемпіонаті посіли Іваникович Василь (у розділах ММА та кік лайт), Гаврилюк Алла (кік лайт та лайтконтакт), Вівсяний Артем (греплінг), Урда Ярослав (кік лайт).



Бронзовими призерами стали Вівсяний Артем (у розділі ММА), Урда Ярослав (лайтконтакт), Приймак Артем (лайтконтакт, кік лайт), Кучуков Георгій (лайтконтакт та кіклайт), Панасюк Олександра (лайтконтакт), Федина Дмитро (лайтконтакт).

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Теги: козацький двобій, чемпіонат світу
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