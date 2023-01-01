На Перемоги в Луцьку – аварія з постраждалими





Про це з посиланням на очевидців повідомляє інформаційне агентство



За даними агенції, ДТП трапилася сьогодні близько 12:50. На місці події працює слідчо-оперативна група.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у швидку надійшов виклик про аварію з постраждалими. Наразі бригада швидкої працює на місці і надає допомогу постраждалим.



Деталі – згодом.



На ділянці, де сталася аварія, утворився затор. Рух транспорту ускладнений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Перемоги у Луцьку сьогодні, 29 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла.Про це з посиланням на очевидців повідомляє інформаційне агентство Волинські Новини За даними агенції, ДТП трапилася сьогодні близько 12:50. На місці події працює слідчо-оперативна група.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у швидку надійшов виклик про аварію з постраждалими. Наразі бригада швидкої працює на місці і надає допомогу постраждалим.Деталі – згодом.На ділянці, де сталася аварія, утворився затор. Рух транспорту ускладнений.

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