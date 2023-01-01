На Перемоги в Луцьку – аварія з постраждалими

На Перемоги в Луцьку – аварія з постраждалими
На проспекті Перемоги у Луцьку сьогодні, 29 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла.

Про це з посиланням на очевидців повідомляє інформаційне агентство Волинські Новини.

За даними агенції, ДТП трапилася сьогодні близько 12:50. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у швидку надійшов виклик про аварію з постраждалими. Наразі бригада швидкої працює на місці і надає допомогу постраждалим.

Деталі – згодом.

На ділянці, де сталася аварія, утворився затор. Рух транспорту ускладнений.

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Теги: ДТП, Луцьк
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