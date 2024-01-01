Російські військові розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ

Російські військові розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ
В окупованій Кремінній російські солдати розстріляли сім'ю з трьох осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.

Згідно з повідомленням, тіла 60-річної жінки, її 37-річної дочки та 41-річного зятя з вогнепальними пораненнями знайшли в окупованому місті Кремінна Луганської області 26 січня. Родичі вбитої родини розповіли, що у 37-річної жінки залишилася 18-річна донька.

За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12 271 Фідана Хаєрзаманова. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.

Мотиви вбивства невідомі.

Нагадаємо, що російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині, на Чернігівщині - автомобіль з цивільними: загинув чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
48-річний волинянин до смерті побив односельця
Сьогодні, 16:30
Байден пообіцяв відповідь Ірану. ЗМІ пишуть про таємний удар
Сьогодні, 16:10
Російські військові розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ
Сьогодні, 16:00
26-річну волинянку судять за шахрайства на майже 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 15:52
ФСБ росії завербувала євродепутатку з Латвії, – ЗМІ
Сьогодні, 15:46
Схожі новини
Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова
Сьогодні, 16:43
ФСБ росії завербувала євродепутатку з Латвії, – ЗМІ ФСБ росії завербувала євродепутатку з Латвії, – ЗМІ
Сьогодні, 15:46
Зеленський назвав чисельність української армії Зеленський назвав чисельність української армії
Сьогодні, 12:30
У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя, сім'я якого переїхала на Волинь У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя, сім'я якого переїхала на Волинь
Сьогодні, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський грибник пішов до ЗСУ разом із швагром
Сьогодні, 17:24
 0
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 17:00
 0
Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова
Сьогодні, 16:43
 0
Під Бахмутом обірвалося життя Героя з Волині В’ячеслава Жданюка
Сьогодні, 16:41
 0
Синоптики: підтоплення на півночі Волині посилиться
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8