Російські військові розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ
Сьогодні, 16:00
В окупованій Кремінній російські солдати розстріляли сім'ю з трьох осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.
Згідно з повідомленням, тіла 60-річної жінки, її 37-річної дочки та 41-річного зятя з вогнепальними пораненнями знайшли в окупованому місті Кремінна Луганської області 26 січня. Родичі вбитої родини розповіли, що у 37-річної жінки залишилася 18-річна донька.
За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12 271 Фідана Хаєрзаманова. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.
Мотиви вбивства невідомі.
Нагадаємо, що російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині, на Чернігівщині - автомобіль з цивільними: загинув чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.
Згідно з повідомленням, тіла 60-річної жінки, її 37-річної дочки та 41-річного зятя з вогнепальними пораненнями знайшли в окупованому місті Кремінна Луганської області 26 січня. Родичі вбитої родини розповіли, що у 37-річної жінки залишилася 18-річна донька.
За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12 271 Фідана Хаєрзаманова. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.
Мотиви вбивства невідомі.
Нагадаємо, що російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині, на Чернігівщині - автомобіль з цивільними: загинув чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
48-річний волинянин до смерті побив односельця
Сьогодні, 16:30
Байден пообіцяв відповідь Ірану. ЗМІ пишуть про таємний удар
Сьогодні, 16:10
Російські військові розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ
Сьогодні, 16:00
ФСБ росії завербувала євродепутатку з Латвії, – ЗМІ
Сьогодні, 15:46