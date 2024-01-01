Російські військові розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ





Як передає



Згідно з повідомленням, тіла 60-річної жінки, її 37-річної дочки та 41-річного зятя з вогнепальними пораненнями знайшли в окупованому місті Кремінна Луганської області 26 січня. Родичі вбитої родини розповіли, що у 37-річної жінки залишилася 18-річна донька.



За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12 271 Фідана Хаєрзаманова. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.



Мотиви вбивства невідомі.



Нагадаємо, що російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині, на Чернігівщині - автомобіль з цивільними: загинув чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованій Кремінній російські солдати розстріляли сім'ю з трьох осіб.Як передає Укрінформ , про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.Згідно з повідомленням, тіла 60-річної жінки, її 37-річної дочки та 41-річного зятя з вогнепальними пораненнями знайшли в окупованому місті Кремінна Луганської області 26 січня. Родичі вбитої родини розповіли, що у 37-річної жінки залишилася 18-річна донька.За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12 271. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.Мотиви вбивства невідомі.Нагадаємо, що російська ДРГ розстріляла брна Чернігівщині - автомобіль з цивільними: загинув чоловік.

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