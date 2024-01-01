Міський голова Луцька пообіцяв скерувати 194 мільйони на ЗСУ
Сьогодні, 15:20
На підтримку Збройних сил України із бюджету Луцька планують скерувати 194 мільйони гривень вільних залишків з минулого року.
Про це у телеграмі написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поліщук пояснив, що є до розподілу понад 354,5 млн грн вільних залишків з минулого року.
Попередньо влада планує на сесії міськради в лютому їх розподілити таким чином:
1. 194 млн грн на підтримку ЗСУ. 306 млн грн було виділено раніше. Таким чином, сума коштів з бюджету на підтримку ЗСУ на цей рік становитиме 500 млн грн, як і обіцяли раніше.
2. 30 млн грн на ветеранський хаб. 20 млн грн було виділено раніше. Таким чином, сума коштів з бюджету на ветеранський хаб становитиме 50 млн грн.
3. 40 млн грн на ремонт укриттів.
4. 10 млн грн на дофінансування освітньої субвенції.
5. 80 млн грн на енергоносії (газ та електроенергія для лікарень, шкіл, садочків та інших комунальних закладів).
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Про це у телеграмі написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поліщук пояснив, що є до розподілу понад 354,5 млн грн вільних залишків з минулого року.
Попередньо влада планує на сесії міськради в лютому їх розподілити таким чином:
1. 194 млн грн на підтримку ЗСУ. 306 млн грн було виділено раніше. Таким чином, сума коштів з бюджету на підтримку ЗСУ на цей рік становитиме 500 млн грн, як і обіцяли раніше.
2. 30 млн грн на ветеранський хаб. 20 млн грн було виділено раніше. Таким чином, сума коштів з бюджету на ветеранський хаб становитиме 50 млн грн.
3. 40 млн грн на ремонт укриттів.
4. 10 млн грн на дофінансування освітньої субвенції.
5. 80 млн грн на енергоносії (газ та електроенергія для лікарень, шкіл, садочків та інших комунальних закладів).
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