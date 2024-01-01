ЗСУ розширили плацдарми на лівобережжі Дніпра
Сьогодні, 14:44
Українські оборонці продовжують боротьбу за позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, розширюючи плацдарми.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк, інформує в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.
«На сьогодні наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів, ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро. Тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі і задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз», – зазначила Наталя Гуменюк.
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Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк, інформує в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.
«На сьогодні наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів, ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро. Тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі і задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз», – зазначила Наталя Гуменюк.
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