ЗСУ розширили плацдарми на лівобережжі Дніпра

Українські оборонці продовжують боротьбу зау Херсонській області, розширюючи плацдарми.Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, інформує в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.«На сьогодні наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів, ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро. Тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі і задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз», – зазначила Наталя Гуменюк.