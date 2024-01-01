Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років
Сьогодні, 14:57
За матеріалами СБУ у Луцьку до 12 років за ґратами засудили «помічника голови адміністрації Кремінського району лнр».
Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.
СБУ встановила, що 36-річний житель Кремінної (Луганська область) в умовах воєнного часу добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами.
З квітня 2022 року колаборант неодноразово виступав на російських телеканалах, де зумисне спотворював факти та здійснював психологічний вплив для хибного сприйняття громадянами реальних подій.
У червні 2022 року зловмисник добровільно погодився зайняти посаду “помічника голови адміністрації Кремінського району лнр” в незаконно створеному окупаційному органі влади.
Колаборант почав виконувати функції пресслужби окупаційної адміністрації: забезпечував взаємодію зі ЗМІ, громадськістю, військовими органами та політичними партіями. Також продовжував виступати на російських телеканалах, палко підтримуючи державу-агресора.
Слідчі СБУ Волині провели досудове розслідування та зібрали достатню кількість доказів.
Суд визнав зловмисника винуватим за ч.2, ч. 6 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.
СБУ встановила, що 36-річний житель Кремінної (Луганська область) в умовах воєнного часу добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами.
З квітня 2022 року колаборант неодноразово виступав на російських телеканалах, де зумисне спотворював факти та здійснював психологічний вплив для хибного сприйняття громадянами реальних подій.
У червні 2022 року зловмисник добровільно погодився зайняти посаду “помічника голови адміністрації Кремінського району лнр” в незаконно створеному окупаційному органі влади.
Колаборант почав виконувати функції пресслужби окупаційної адміністрації: забезпечував взаємодію зі ЗМІ, громадськістю, військовими органами та політичними партіями. Також продовжував виступати на російських телеканалах, палко підтримуючи державу-агресора.
Слідчі СБУ Волині провели досудове розслідування та зібрали достатню кількість доказів.
Суд визнав зловмисника винуватим за ч.2, ч. 6 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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