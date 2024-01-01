Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років

За матеріалами СБУ у Луцьку до 12 років за ґратами засудили «помічника голови адміністрації Кремінського району лнр».Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.СБУ встановила, що 36-річний житель Кремінної (Луганська область) в умовах воєнного часу добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами.З квітня 2022 року колаборант неодноразово виступав на російських телеканалах, де зумисне спотворював факти та здійснював психологічний вплив для хибного сприйняття громадянами реальних подій.У червні 2022 року зловмисник добровільно погодився зайняти посаду “помічника голови адміністрації Кремінського району лнр” в незаконно створеному окупаційному органі влади.Колаборант почав виконувати функції пресслужби окупаційної адміністрації: забезпечував взаємодію зі ЗМІ, громадськістю, військовими органами та політичними партіями. Також продовжував виступати на російських телеканалах, палко підтримуючи державу-агресора.Слідчі СБУ Волині провели досудове розслідування та зібрали достатню кількість доказів.Суд визнав зловмисника винуватим за ч.2, ч. 6 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.