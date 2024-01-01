Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років

Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років
За матеріалами СБУ у Луцьку до 12 років за ґратами засудили «помічника голови адміністрації Кремінського району лнр».

Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.

СБУ встановила, що 36-річний житель Кремінної (Луганська область) в умовах воєнного часу добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами.

З квітня 2022 року колаборант неодноразово виступав на російських телеканалах, де зумисне спотворював факти та здійснював психологічний вплив для хибного сприйняття громадянами реальних подій.

У червні 2022 року зловмисник добровільно погодився зайняти посаду “помічника голови адміністрації Кремінського району лнр” в незаконно створеному окупаційному органі влади.
Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років

Колаборант почав виконувати функції пресслужби окупаційної адміністрації: забезпечував взаємодію зі ЗМІ, громадськістю, військовими органами та політичними партіями. Також продовжував виступати на російських телеканалах, палко підтримуючи державу-агресора.

Слідчі СБУ Волині провели досудове розслідування та зібрали достатню кількість доказів.

Суд визнав зловмисника винуватим за ч.2, ч. 6 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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