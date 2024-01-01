До Луцька «на щиті» повернулися полеглі Герої
Сьогодні, 14:28
До обласного центру Волині сьогодні, 17 квітня, прибула гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла полеглих на війні Героїв.
Про це інформує ВСН.
Зустрічали полеглих Герої у Піддубці на АЗС «KING OIL».
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
"Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті», - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує ВСН.
Зустрічали полеглих Герої у Піддубці на АЗС «KING OIL».
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
"Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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