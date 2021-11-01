У під'їзді луцького будинку на чоловіка напали грабіжники

Учора, 17 липня, до поліції Луцька звернувся місцевий житель та повідомив, що двоє чоловіків у під’їзді будинку за місцем проживання побили його та відібрали 3 тис. грн.Про це повідомлять у пресслужбі поліції Волині.Зловмисники втекли, постраждалого ж госпіталізували.У результаті оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення грабежу причетні двоє раніше судимих чоловіків. З’ясувалося, що зловмисники працюють із заявником на одному підприємстві.Знаючи його місце проживання, час повернення додому та суму, яку він заробив, вони спільно спланували та реалізували свій злочинний намір.Правопорушників затримали у порядку ст. 208 КПК України.Цього дня у Ковелі невідомий, погрожуючи застосуванням фізичної сили, заволодів мобільним телефоном, документами та грошима 21-річного місцевого жителя. Сума завданих збитків склала понад 5 тис. грн.Поліцейські оперативно встановили, що злочин скоїв 22-річний мешканець іншої області.За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.