Погода на завтра, 19 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰, вдень 21-26⁰ тепла.



До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Без опадів.



Температура вночі становитиме 15-14⁰ тепла, вдень прогнозують 20-22⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 липня, у вівторок, на Волині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰, вдень 21-26⁰ тепла.До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Без опадів.Температура вночі становитиме 15-14⁰ тепла, вдень прогнозують 20-22⁰ тепла.

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