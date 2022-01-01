Погода на завтра, 19 липня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 19 липня, у Луцьку та Волинській області
19 липня, у вівторок, на Волині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰, вдень 21-26⁰ тепла.

До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Без опадів.

Температура вночі становитиме 15-14⁰ тепла, вдень прогнозують 20-22⁰ тепла.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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