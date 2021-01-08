Волинянин безкоштовно фарбує автівки для військових. ВІДЕО

Волинянин безкоштовно фарбує автівки для військових. ВІДЕО
Житель селища Підгайці на Волині Вадим Байгота декілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову.

Чоловік вже встиг перефарбувати 16 автомобілів, - повідомляє Суспільне.

"Я мушу це робити, це моя робота. Я не на фронті, але це моя робота: допомагаю чим можу, безкоштовно", – говорить Вадим Байгота.
Волинянин безкоштовно фарбує автівки для військових. ВІДЕО

Зараз майстер перефарбовує бус військовослужбовця Сергія. Білий колір авто має змінити на темно-зелений.

Бус належить військовослужбовцю з Нововолинська Сергію. суспільному чоловік розповів: служить з 2015-го року. Нині – на реабілітації після поранення. Показувати обличчя відмовився. Каже: незабаром знову збирається на передову.

"Я дізнався з Фейсбуку, що Вадим фарбує авто. Зателефонував йому, каже, що без проблем, приїжджай, усе зробимо – пофарбуємо. Дуже приємно, що люди допомагають військовим", – каже боєць.

За цей час, говорить майстер, пофарбував 16 автівок та один автобус для військових. Із грошима на фарбу допомагають волонтери.

"Деколи за день дві машини фарбував, деколи дві. Як є, хто звертається – усім фарбуємо", – зазначає майстер.

Цього тижня в майстерню Вадима Бойгота привезли ще дві автівки військових, які потрібно перефарбувати.


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Теги: допомога, благодійність, Волинь, Підгайці
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