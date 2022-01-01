Мав вдавати волонтера: на Закарпатті затримали зрадника
Сьогодні, 14:08
На Закарпатті затримали 28-річного зрадника, який мав намір прикинутися волонтером. Таким чином він хотів зібрати та "злити" інформацію ворогу.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, в ніч на четвер патрульні зупинили 28-річного чоловіка.
У нього виявили велику кількість грошей та меседжи в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом.
І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. Зловмисник мав зібрати інформацію щодо техніки та військових підрозділів ЗСУ з фотофіксацією та точними координатами.
Білошицький закликав волонтерський рух бути пильними, бо ворог може мати різні обличчя.
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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, в ніч на четвер патрульні зупинили 28-річного чоловіка.
У нього виявили велику кількість грошей та меседжи в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом.
І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. Зловмисник мав зібрати інформацію щодо техніки та військових підрозділів ЗСУ з фотофіксацією та точними координатами.
Білошицький закликав волонтерський рух бути пильними, бо ворог може мати різні обличчя.
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