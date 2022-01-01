Мав вдавати волонтера: на Закарпатті затримали зрадника





Про це Олексій Білошицький.



За його словами, в ніч на четвер патрульні зупинили 28-річного чоловіка.



У нього виявили велику кількість грошей та меседжи в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом.



І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. Зловмисник мав зібрати інформацію щодо техніки та військових підрозділів ЗСУ з фотофіксацією та точними координатами.



Білошицький закликав волонтерський рух бути пильними, бо ворог може мати різні обличчя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Закарпатті затримали 28-річного зрадника, який мав намір прикинутися волонтером. Таким чином він хотів зібрати та "злити" інформацію ворогу.Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліціїЗа його словами, в ніч на четвер патрульні зупинили 28-річного чоловіка.У нього виявили велику кількість грошей та меседжи в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом.І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. Зловмисник мав зібрати інформацію щодо техніки та військових підрозділів ЗСУ з фотофіксацією та точними координатами.Білошицький закликав волонтерський рух бути пильними, бо ворог може мати різні обличчя.

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