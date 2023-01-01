Пілотам, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, присвоїли військові звання
Сьогодні, 10:50
Пілотам, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня, присвоїли військові звання. Також вони представлені до державних нагород.
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород.
Також видав наказ про присвоєння військових звань:
◾ майору В’ячесляву Мінці – «підполковник»;
◾ майору Сергію Проказіну – «підполковник»;
◾ капітану Андрію Пільщикову – «майор».
На жаль, посмертно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.
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Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород.
Також видав наказ про присвоєння військових звань:
◾ майору В’ячесляву Мінці – «підполковник»;
◾ майору Сергію Проказіну – «підполковник»;
◾ капітану Андрію Пільщикову – «майор».
На жаль, посмертно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.
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