Уночі на білорусько-українському кордоні вибухнули кілька мін, – «Беларускі Гаюн»

Уночі на білорусько-українському кордоні вибухнули кілька мін, – «Беларускі Гаюн»
У ніч проти 29 серпня на залізничному мосту біля станції «Словечно» у Гомельській області Білорусі пролунали вибухи. За даними Telegram-каналів, там здетонували протитанкові міни.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське.

Як зазначається, близько 03:30 29 серпня на залізничному мосту за 800 метрів від залізничної станції «Словечно» здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Як доказ у соцмережах поширилося фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на кордоні Білорусі з Україною. На фото, зробленому із території Білорусі у бік України, можна побачити прикордонний стовп.

«Повідомляється, що попередньо це сталося через удар блискавки. Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидві сторони. Інформації щодо постраждалих немає», — зазначає «Беларускі Гаюн».

У Державному прикордонному комітеті Білорусі офіційної реакції на вибух не було.

У Держприкордонслужбі України журналістам Громадського зазначили, що «нічого дивного» у вибуху немає. Прикордонники зазначили, що Україна робить все необхідне для свого захисту, у тому числі відбувається й мінування місцевості.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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