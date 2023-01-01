Уночі на білорусько-українському кордоні вибухнули кілька мін, – «Беларускі Гаюн»





Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише



Як зазначається, близько 03:30 29 серпня на залізничному мосту за 800 метрів від залізничної станції «Словечно» здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.



Як доказ у соцмережах поширилося фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на кордоні Білорусі з Україною. На фото, зробленому із території Білорусі у бік України, можна побачити прикордонний стовп.



«Повідомляється, що попередньо це сталося через удар блискавки. Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидві сторони. Інформації щодо постраждалих немає», — зазначає «Беларускі Гаюн».



У Державному прикордонному комітеті Білорусі офіційної реакції на вибух не було.



У Держприкордонслужбі України журналістам Громадського зазначили, що «нічого дивного» у вибуху немає. Прикордонники зазначили, що Україна робить все необхідне для свого захисту, у тому числі відбувається й мінування місцевості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 29 серпня на залізничному мосту біля станції «Словечно» у Гомельській області Білорусі пролунали вибухи. За даними Telegram-каналів, там здетонували протитанкові міни.Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське Як зазначається, близько 03:30 29 серпня на залізничному мосту за 800 метрів від залізничної станції «Словечно» здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.Як доказ у соцмережах поширилося фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на кордоні Білорусі з Україною. На фото, зробленому із території Білорусі у бік України, можна побачити прикордонний стовп.«Повідомляється, що попередньо це сталося через удар блискавки. Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидві сторони. Інформації щодо постраждалих немає», — зазначає «Беларускі Гаюн».У Державному прикордонному комітеті Білорусі офіційної реакції на вибух не було.У Держприкордонслужбі України журналістам Громадського зазначили, що «нічого дивного» у вибуху немає. Прикордонники зазначили, що Україна робить все необхідне для свого захисту, у тому числі відбувається й мінування місцевості.

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