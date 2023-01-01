На Чернігівщині очільниця ЦНАПу «заробила» на ухилянтах мільйони гривень, – СБУ

На Чернігівщині очільниця ЦНАПу «заробила» на ухилянтах мільйони гривень, – СБУ
СБУ викрила на Чернігівщині злочинну групу, яка за допомогою місцевої очільниці ЦНАПу «заробила» на ухилянтах мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки ліквідувала у Чернігівській області ще одну корупційну схему ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон.

Під час оперативних заходів затримано організаторку оборудки. Нею виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП), яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників.

За суму від 2,5 тис. доларів США вони «допомагали» ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон.

Потім, використовуючи ці підробки, фігуранти забезпечували своїх клієнтів дозволами на виїзд за кордон на постійне місце проживання.
Таким чином зловмисники «заробили» на мобілізації в умовах війни майже 4 млн у гривневому еквіваленті.

Для реалізації схеми її організаторка разом зі спільниками використовувала особисті зв’язки у місцевому військкоматі та міграційній службі.

Встановлено, що для «немісцевих» клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, аби ухилянтів можна було поставити на облік і потім «списати» саме через місцевий військкомат.

При цьому двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників і діяли як посередники для передачі грошей за корупційні «послуги».
На Чернігівщині очільниця ЦНАПу «заробила» на ухилянтах мільйони гривень, – СБУ

Ще один фігурант – представник кримінального світу, який перебуває за кордоном і звідти координував діяльність учасників оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів виявлено:

▪ готівку, одержану злочинним шляхом;

▪ фальшиві довідки з військкомату;

▪ комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.
На Чернігівщині очільниця ЦНАПу «заробила» на ухилянтах мільйони гривень, – СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того, перевіряється причетність до оборудки посадовців місцевих військкоматів та міграційної служби.
На Чернігівщині очільниця ЦНАПу «заробила» на ухилянтах мільйони гривень, – СБУ

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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Теги: Чернігівщина, ЦНАП, посадовиця, ухилянти
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