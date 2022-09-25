У селі на Волині вперше провели богослужіння на престольне свято українською мовою

У селі на Волині вперше провели богослужіння на престольне свято українською мовою
У Свято-Успенській парафії ПЦУ села Доротище Ковельської громади вперше провели престольне свято українською мовою після переходу з московського патріархату до Православної Української Церкви.

Про це у понеділок, 28 серпня повідомили у Ковельському деканаті Волинської єпархії ПЦУ, пише ВСН.

Божественну Літургію очолив старший Декан Ковельський деканат Волинської єпархії ПЦУ протоієрей Іоан Бонис. Йому співслужили священники міста Ковеля та району. Богослужіння вперше відправили українською мовою.

Свято-Успенська громада вирішила перейти до ПЦУ ще на початку 2019 року. Однак, зібравши відповідні документи, до церкви увійти не вдавалося через перешкоди з боку РПЦ. Тож церквою слугували різні приміщення, останнім часом бібліотека. Душпастир очолює громаду із жовтня 2021 р. і є мешканцем села. Тож завдяки йому, районній владі та іншим небайдужим віряни 26 березня 2023 року змогли увійти в свою церкву.
У селі на Волині вперше провели богослужіння на престольне свято українською мовою
У селі на Волині вперше провели богослужіння на престольне свято українською мовою

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Теги: Волинь, українська мова, богослужіння
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